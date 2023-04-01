يلا شوت مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شووت في الدوري الإنجليزي| ماتش ليفربول مباشر يوتيوب، تعود عجلة الدوران في الدوريات الأوروبية مطلع الأسبوع اليوم السبت بعد التوقف الدولي الذي دام 10 أيام، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب القمة المرتقبة بين ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي السبت 1/4/2023 عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة مبارة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر على النايل سات

تنقل قناة بي إن سبورت beIN Sport مباراة ليفربول ومانشستر سيتي حصريا على النايل سات بث مباشر على القناة prenium wfh ظهر اليوم السبت 1 أبريل 2023 على التردد الآتي:

- تردد: 11013

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي.

معلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول.

قررت شبكة قنوات بي ان سبورتس اسناد مهمة التعليق علي مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي للمعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي.

تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة هجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح

من المقرر أن يخوض جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة ليفربول بالتشكيل المقررة انطلاقها ظهر اليوم السبت 1 أبريل 2023 بالتشكيل الآتي:

- حراسة المرمى: إيدرسون

- خط الدفاع: ناثان أكي ومانويل أكانجي وروبن دياش وجون ستونز.

- خط الوسط: برناردو سيلفا ورودري وإلكاي جوندجان.

خط الهجوم: دي بروين وجاك جريليش ورياض محرز.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب استاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وليفربول المقرر لها السبت 1 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يزيد من فرص فوز فريق مانشستر سيتي أمام ليفربول حيث يلعب مانشستر سيتي على ملعبه ووسط جماهيره.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج

يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يحل فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

رقم قياسي في انتظار محمد صلاح

وينتظر محمد صلاح رقم قياسي جديد، في حال تسجيله أمام مانشستر سيتي في البريميرليج، سيصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 مباريات متتالية في موسم واحد ضد نفس الخصم.

سجل صلاح ضد مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية ببداية الموسم، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأيضًا احرز هدف الدور الأول بين الفريقان، وسجل أيضًا في المباراة التي جمعت بينهما في كأس الرابطة الإنجليزية.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا