يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي ، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2023.. سيطرت على محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد فترة التوقف بسبب المباريات الدولية، هوي المباراة التي ينترها عشاق كرة القدم ومحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يخوص ليفربول المباراة برصيد 42 نقطة في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي، أما فريق مانشستر سيتي ياتي في المركز الثاني بعد نادي الارسنال برصيد 61 نقطة، ويعتبر هو اللقاء 27 الذي يجمع بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ظهر اليوم السبت 1 أبريل 2023 في تمام 1:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة السعودية، والساعة 3:30 بتوقيت دولة الإمارات، على ملعب استاد الاتحاد الخاص بفريق مانشستر سيتي وليفربول وسط جماهيرة ما يزيد من فرص فوزالسيتي في اللقاء.



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القنوات الناقلة مبارة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر على النايل سات

تنقل قناة بي إن سبورت beIN Sport مباراة ليفربول ومانشستر سيتي حصريا على النايل سات بث مباشر على القناة prenium wfh ظهر اليوم السبت 1 أبريل 2023 على التردد الآتي:

- تردد: 11013

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي.



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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة هجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح

من المقرر أن يخوض جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة ليفربول بالتشكيل المقررة انطلاقها ظهر اليوم السبت 1 أبريل 2023 بالتشكيل الآتي:

- حراسة المرمى: إيدرسون

- خط الدفاع: ناثان أكي ومانويل أكانجي وروبن دياش وجون ستونز.

- خط الوسط: برناردو سيلفا ورودري وإلكاي جوندجان.

خط الهجوم: دي بروين وجاك جريليش ورياض محرز.

مشاركة هالاند في مباراة مانشستر سيتي وليفربول

كشف جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتى موقف مشاركة هالاند نجم خط هجوم السيتي في مواجهة فريق ليفربول، وقال في المؤتمر الصحفى قبل موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحدثت مع هالاند وتأكدت أنه بخير وصحة جيدة يشعر بالارتياح، وننتظر تقرير الأطباء في إمكانية مشاركته من عدمه.