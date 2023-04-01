مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول ظهر اليوم السبت مع خصمه مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة الفريقين، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022/23.



وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد.

ويمتلك ليفربول حاليًا 42 نقطة في المركز السادس، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية في بداية منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان، ظهر اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في أول مباراة في الدوري الإنجليزي بعد استئناف البطولة عقب انتهاء التوقف الدولي.



ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، مثلما فعل في لقاء الدور الأول على ملعب "الأنفيلد"، في محاولة لتعزيز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما مانشستر سيتي فلا بديل أمامه سوى الفوز من أجل مواصلة منافسة آرسنال على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة اليوم.



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