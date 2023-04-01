مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي يلا شوت

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي يلا شوت، يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي 

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

الدفاع: ناثان آكي - روبن دياز - أكانجي ستونز.

الوسط: جوندوجان - رودريجو هيرنانديز - دي بروين.

الهجوم: جاك جريليش - إيرلنج هالاند - برناردو سيلفا.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيم كوناتي - فان دايك - أندرو روبرتسون.

الوسط: هارفي إليوت - فابينيو - جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح صلاح - جاكبو - نونيز.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي

ويحتل السيتيزن وصافة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 61 نقطة، ويرغب في حصد فوز جديد لمواصلة مطاردة آرسنال (69) على الصدارة.

فيما يحتل الريدز المركز السادس بـ42 نقطة، ويريد تحقيق الانتصار للمنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي ستقام اليوم السبت الموافق 1 أبريل، على ملعب الاتحاد معقل السيتيزين، في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول

ومن المقرر، أن تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية، لبث مباريات الدوري الإنجليزي.

واعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأحقية ريال مدريد في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على فريقه.

ومن جهة أخرى حل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، في المركز الرابع ضمن قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي، في قائمة اللاعبين الخمسين الأعلى أجرًا في البريميير ليج، التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة الإسبانية التقرير عن شبكة "Sportrac" العالمية المتخصصة في الكشف رواتب نجوم كرة القدم في دوريات أوروبا الكبرى.

قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

وحل محمد صلاح في الترتيب الرابع بقائمة أعلى رواتب الدوري الإنجليزي براتب سنوي بلغ 18.2 مليون جنيه إسترليني، بينما تصدر القائمة البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بـ20.8 مليون إسترليني، فيما تقاسم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الدوري الإنجليزي ونجم فريق مانشستر سيتي، المركز الثاني مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بـ19.5 مليون إسترليني.

 


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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

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