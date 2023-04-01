مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (بث مباشر) يلا شوت في الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (بث مباشر) يلا شوت في الدوري الإنجليزي  ، مبارة ليفربول ضد مانشستر سيتي هي الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، حيث يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي على أرض ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الانجليزي الممتاز، وفي السطور التالية يستعرض «بوابة الفجر الرياضي» موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي
 

 

تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، ويأتي نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح في المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تبث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium في تمام الساعة 1 ونص ظهرًا بتوقيت القاهرة.

1. تردد: 11013

2. معدل الترميز: 27500

3. الاستقطاب: أفقي.


رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

 

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم السبت

1. حراسة المرمى: أليسون بيكر.

2. يأتي في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

3. بينما في خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

4. خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، جوتا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم السبت

1. جاء في حراسة المرمى: إيدرسون.

2. بينما في خط الدفاع لنادي مانشستر سيتي: كايل ووكر، جون ستونز، لويس دياز، ناثان آكي.

3. خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا.

4. خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز.


 
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