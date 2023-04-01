بث مباشر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي السبت 1-4-2023 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي السبت 1-4-2023 في الدوري الإنجليزي ، زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الرياضي الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية بالفيديو، لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

ليفربول يحل ضيفًا على مانشستر سيتي بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بهدف نظيف في أكتوبر الماضي عن طريق محمد صلاح بملعب أنفيلد رود.

المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يقودها تحكيميًا سيمون هوبر، وتنطلق في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول يدخل المباراة وهو في المركز السادس، ويريد الفوز من أجل مواصلة سعيه للتواجد ضمن الأربعة الكبارة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، يريد الانتصار ولا غيره، لتخطي أحد العقبات الكبرى في طريقه لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، والذي ينافسه عليه بشكل مباشر، آرسنال، الذي يتصدر بفارق 8 نقاط عن فريق جوارديولا، مع مباراة مؤجلة للسيتيزن.

ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، بينما إيرلينج هالاند خارج قائمة مانشستر سيتي، ويعوضه جوليان ألفاريز، بعد أن فشل النرويجي في التغلب على إصابته مع منتخب بلاده.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع:، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي، أكانجي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جوندوجان.

وسط الملعب الهجومي: كيفين دي بروين، رياض محرز، جاك جريليش.

الهجوم: جوليان ألفاريز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

 
ليفربول ليفربول أمام مانشستر سيتي ليفربول ضد مانشستر سيتي ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر ليفربول لايف ليفربول مباشر ليفربول مباشر اليوم ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي مباشر أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مانشستر سيتي بث مباشر بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تشكيل مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي ماتش ليفربول ومانشستر سيتي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الان مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان مشادة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يعلن تعيين فيريرا مديرًا فنيًا لتدريب الزمالك

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي YALLA SHOOT

يلا شوت تويتر مباراة ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة ليفربول مباشر يوتيوب