بث مباشر يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي السبت 1-4-2023 في الدوري الإنجليزي ، زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الرياضي الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية بالفيديو، لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

ليفربول يحل ضيفًا على مانشستر سيتي بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بهدف نظيف في أكتوبر الماضي عن طريق محمد صلاح بملعب أنفيلد رود.

المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يقودها تحكيميًا سيمون هوبر، وتنطلق في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول يدخل المباراة وهو في المركز السادس، ويريد الفوز من أجل مواصلة سعيه للتواجد ضمن الأربعة الكبارة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، يريد الانتصار ولا غيره، لتخطي أحد العقبات الكبرى في طريقه لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، والذي ينافسه عليه بشكل مباشر، آرسنال، الذي يتصدر بفارق 8 نقاط عن فريق جوارديولا، مع مباراة مؤجلة للسيتيزن.

ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، بينما إيرلينج هالاند خارج قائمة مانشستر سيتي، ويعوضه جوليان ألفاريز، بعد أن فشل النرويجي في التغلب على إصابته مع منتخب بلاده.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع:، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي، أكانجي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جوندوجان.

وسط الملعب الهجومي: كيفين دي بروين، رياض محرز، جاك جريليش.

الهجوم: جوليان ألفاريز.

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