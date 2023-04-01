يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 1 أبريل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل فريق مانشستر سيتي.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الواحده والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

وتقام قمة كرة القدم الإنجليزية اليوم السبت بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2022-2023.

وكانت آخر مباراة جمعت بين ليفربول ونظيره مانشستر سيتي هذا الموسم، ضمن كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في ديسمبر الماضي، شهدت فوز السيتي وحرمان ليفربول من الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.

ويخوص فريق ليفربول مباراة اليوم برصيد 42 نقطة في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي، أما فريق مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني بعد نادي الارسنال برصيد 61 نقطة، ويعتبر هو اللقاء 27 الذي يجمع بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 1 أبريل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل فريق مانشستر سيتي.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الواحده والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا