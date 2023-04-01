مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع، تبحث الجماهير عن معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في اللقاء المرتقب المحدد له الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وضمن بحث الجماهير عن معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سيذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث ستكون ضربة بداية اللقاء في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

التونسي عصام الشوالي سيكون معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



موقف هالاند من المشاركة في اللقاء المرتقب

ومازال الغموض يحيط بمصير مشاركة المهاجم النيرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، أمام ليفربول بسبب الإصابة، حيث قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق الحديث عن المواجهة المرتقبة إن هالاند في مرحلة التعافي، في النهاية الأطباء والمختصون سيتخذوا القرار النهائي بشأن اللاعب.

هالاند لاعب مانشستر سيتي

وفي المقابل من المتوقع أن يقود الفرعون المصري محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع في لقاء مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر، محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه اليوم السبت 1-4-2023، أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروري 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ومانشتسر سيتي

ينطلق اللقاء بين الكبيرين ليفربول بقيادة صلاح، ومانشستر سيتي بقيادة دي بروين، عند الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والواحدة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Diema Sport 2 HD

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عصام الشوالي

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