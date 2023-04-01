موعد آذان الفجر اليوم الـ20 من شهر رمضان 2023

موعد آذان الفجر اليوم
موعد آذان الفجر اليوم العشرون من شهر رمضان 2023

تتداول البحث من المسلمون عبر محركات البحث جوجل مع بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، عن موعد أذان الفجر في عشرين من شهر رمضان2023، وموعد أذان المغرب في عشرين من شهر رمضان، وأيضًا أفضل الأدعية في أواخر شهر رمضان، رغبة من المسلمين في التقرب والتضرع بفعل الطاعات إلى عز وجل من الصيام والإمساك والافطار والدعاء، وغيرهم من الطاعات.

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موعد آذان الفجر اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 2023

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موعد آذان الفجر اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2023

موعد آذان الفجر 20 رمضان 2023 بالمحافظات 

وتوضح بوابة الفجر الإلكترونية دائمًا كل ما يرغب في معرفته متابعيه الكرام، حيث تكشف في السطور التالية عن عدد ساعات صيام اليوم العشرون من شهر رمضان محافظة القاهرة، وموعد آذان المغرب في محافظة القاهرة، وموعد إفطار اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك في عاصمة جمهورية مصر العربية محافظة القاهرة، وأيضًا فضل شهر رمضان 2023، ذلك بعد أن بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك.

موعد آذان الفجر في 20 من رمضان 2023 الموافق الثلاثاء 11أبريل

إمساكية شهر رمضان 2023

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:40، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30.

أفضل دعاء في 20 رمضان 2023 

اللهم رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

دعاء اليوم العشرون من رمضان 2023

اللهم مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتُذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

كفارة الإفطار في نهار رمضان 2023 عمدًا 

أوضح الأزهر أن كفارة الإفطار عمدًا فى صوم شهر رمضان هى تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

رمضان 2023..من يجب عليهم الكفارة 

_ تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان باتفاق جمهور الفقهاء 

_ وتجب بالأكل أو الشرب عمدا عند الأحناف، والمالكية، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ، وقال الشافعي، وأحمد عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه ذُكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكفارة في الجماع ولم يُذكر عنه الكفارة في الأكل والشرب وهما لا يشبهان الجماع.

 

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