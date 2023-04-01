مشاهدة مباراة آرسنال اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة آرسنال اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، وتقام اليوم مباراة هامة في الدوري الإنجليزي لحساب الجولة الـ 29 بين أرسنال المتصدر وليدز يونايتد المتواجد في منطقة وسط الجدول.

وتنطلق مباراة أرسنال وليدز يونايتد اليوم السبت في تمام الرابعة عصرا وتبث عبر بي إن سبورتس 1 بريميم إتش دي وبتعليق حسن العيدروس.

ويستضيف ملعب الإمارات مواجهة اليوم بين أرسنال وليدز يونايتد، ويبحث الجانرز عن الفوز مع انتظار سقوط السيتي المنافس المباشر أمام ليفربول في قمة مباريات الجولة.

يتواجد أرسنال حاليا في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد:-

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت، جابريل ماجاليس، روب هولدينج، ألكسندر زينشينكو

وسط الملعب: جرانيت تشاكا، مارتن أوديجارد، جورجينيو

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل مارتينيلي، ليوناردو تروسارد

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

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