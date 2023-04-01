مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، فريق الأهلي يدخل الليلة مواجهة مهمة عندما يلتقي الأهلي ضد الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

لا بديل أمام الأهلي سوى تحقيق الفوز بهدف للاشىء على الأقل من أجل التأهل إلى دور الثمانية مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي والذى ضمن التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم الفجر الرياضي متابعة لأهم ما قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، وموعد مباراة الأهلي اليوم، وتشكيل الأهلي المتوقع ومتابعة لأهم أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني.

توقيت مباراة الأهلي والهلال السوداني الليلة في دوري الأبطال

يلعب فريق الأهلي مع الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عند الساعة الثامنة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة العاشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، وعند الساعة الحادية عشرة مساء، بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

مشاهدة القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

ستنقل قناة بي إن سبورتس، القطرية، مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني المقرر لها الليلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وذلك في إطار آخر مباريات دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال أفربقيا.

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ما هو تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني الليلة؟

يبحث الكثيرون من مشجعي النادي الأهلي عن كيفية الوصول إلى تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورتس4 إتش دي، مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني الليلة، ويمكن للمشاهدين البحث عن تردد قناة بي إن سبورتس كالتالي:

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني الليلة في دوري الأبطال

أعنلت قناة بي إن سبورتس أن رؤوف خليف سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني الليلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة ابطال إفريقيا، وسيلتقي الأهلي ضد الهلال السوداني عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وذلك في إطار مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الهلال بتشكيل هجومي في مباراتهما الليلة

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بقوته الهجومية الضاربة، من أجل تحقيق الفوز، حيث لا بديل أمام الأهلي إلا الفوز من أجل تأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد فريق الهلال السوداني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول

في خط الوسط: ألبو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر

في خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف