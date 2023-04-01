يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور الإفريقي مجددا في أحد أصعب المواقف التي تعرض لها على مدار مشواره الطويل والعريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الهلال السوداني على ستاد القاهرة، في الجولة الختامية من عمر منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

ويتحتم على أصحاب الأرض الفوز باللقاء بهدف دون رد أو بفارق هدفين على الأقل من أجل الحصول على بطاقة العبور إلى دور الثمانية للبطولة القارية المرموقة والعريقة بصحبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي تأهل رسميا إلى ربع النهائي، لكون الأهلي يخوض المواجهة وفي جعبته سبع نقاط بينما يمتلك ممثل السودان عشر نقاط.

الأهلي والهلال يتصارعان على بطاقة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا

ورغم امتلاك الأهلي سلاحي الأرض والجماهير المتحمسة، فإن اللقاء لن يكون سهلا على الإطلاق، لعدة أسباب أهمها: حالة الشحن المعنوي الغريبة قبل المباراة التي أضفت عليها طابع الحساسية، بشكل غريب على لقاءات الفرق المصرية ونظيرتها السودانية ببطولات الكاف، وتصاعدت حدة الموقف إثر التصريحات النارية التي أطلقها الكونغولي فلوران إبينجي، المدير الفني للهلال، التي توعد خلالها الأهلي وجماهيره بفوز فريقه.

كل ذلك بجانب اعتماد إبينجي على مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة، ومن ضمنهم كتيبة من المحترفين الأجانب الذين يشغلون المراكز الهجومية، مثل: الكونغولي ماكابي ليليبو، صاحب هدف فوز الهلال على الأهلي في اللقاء الأول، ومواطنه فابريس نجوما والنيجيري عبد الجليل أجاجون والغاني جيرالد فيري والجامبي لامين جارجو.

كولر يحشد أسلحته التهديفية من أجل عيون بطاقة العبور

وفي المقابل فإن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حشد هو الآخر أسلحته التهديفية الخطيرة من أجل تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى دور الثمانية، وتتمثل منافذ تهديف مارسيل في محمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسي محمد الضاوي "كريستو"، بالإضافة إلى اعتماد مارسيل على عدد من الهدافين في المراكز الدفاعية وأبرزهم: حمدي فتحي والمالي أليو ديانج ثنائي متوسط الميدان الدفاعي، والتونسي الدولي المونديالي علي معلول المدافع الأيسر.

ورغم أن التاريخ ينحاز للأهلي في مواجهاته أمام الفرق السودانية بشكل عام، والهلال على وجه الخصوص، فإن لبطل السودان وقائع شهدت تفوقه على الفرق المصرية، ومن بينها الأهلي نفسه، كما حدث في دور الـ32 لنسخة البطولة عام 2004.

كما أن الهلال أحدث آلاما كبيرة بالإسماعيلي عام 1992 والزمالك عام 1998، وبالتالي فإن كولر لم يغفل التأمين الدفاعي من خلال الارتفاع بالحمل التدريبي لمجموعة المسَّاكين مثل: محمد عبد المنعم "كامبوس" ومحمود المتولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ليكونوا قادرين على إبطال مفعول أسلحة فلوران، الذي لم يُخفِ طموحاته في التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخ الهلال الذي تخلي عنه التوفيق مرتين في النهائي الأولي عام 1987 عندما تعادل مع الأهلي سلبيا بالخرطوم وخسر على ستاد القاهرة بهدفين دون رد، ثم عام 1992 وخسر اللقب بشكل كربوني لمصلحة الوداد البيضاوي المغربي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم السبت المقبل، وهو في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار على الهلال السوداني، من أجل التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

ويحتل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وقد تأهل رسميا إلى الدور القادم، في حين أن الهلال يأتي في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط، ويتبعه الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والهلال السوداني تقام اليوم السبت الموافق الأول من أبريل 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها اليوم السبت 1 أبريل 2023 عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.