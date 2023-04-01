مشاهدة مباراة الأهلى اليوم Youtube | يلا شووت مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم يلا شووت | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم يلا شووت | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT،تبحث جماهير النادي الأهلي، اليوم، عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني إذ يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، 1 أبريل 2023.

ويقدم لكم «الفجر الرياضي»، خدمة ضبط القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، وكيفية مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بشكل مجاني، في اللقاء الذي يشهده استاد القاهرة الدولي اليوم وسط حضور 50 ألف متفرج.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟.. ضبط قناة تايم سبورت الأرضية


 تدريبات الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني، على قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة، عبر بثها UHF 32، أو عن طريق الطرق التقليدية للبث الفضائي، أو عن طريق توصيل «إريال» ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة.

3 طرق لضبط قناة تايم الأرضية.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال مجانا
يمكن من خلال تشغيل الوضع التلقيدي عن طريق توصيل إريال، ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة بشكل كبير، ويمكن التقاط صورة HD من خلال تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال ويدخل في هذا الجهاز وصلة إريال ويخرج منه وصلة كابل HD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

وفي حال امتلاكك لشاشة LCD أو LED يجب تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالإريال والبحث عن UHF ANTENNA.

 

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