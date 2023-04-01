يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري الابطال 2023

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري الابطال 2023، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يبحث فيها الفريقان عن تحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى أن تكون شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا قناة BEIN SPORTS HD4، ويتولى التونسي رؤوف خليف مسئولية التعليق على أحداثها.

وتعرض قناة «أون تايم سبورتس» من خلال البث الأرضي، مباراة الأهلي والهلال السوداني المرتقبة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

متابعة المباراة على الموبايل دون إنترنت

يمكن لعشاق المارد الأحمر، متابعة أحداث اللقاء بين الأهلي والهلال السوداني، من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة للإنترنت، في أثناء قيادة السيارة أو ممارسة أي نشاط آخر، لعدم تفويت أي دقيقة من عُمر المباراة، من خلال متابعة محطتين إذاعيتين تنقلان المباراة مجانًا، وهما أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM، ويمكن تنزيلهما عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، كالتالي:

- محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تردد المحطتين على النايل سات

تردد محطة أون سبورت FM على النايل سات:

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

النمط: DVB-S/MBEG-4.

تردد محطة الشباب والرياضة FM على النايل سات:

التردد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

ترتيب الأهلي في المجموعة

يحتل النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف الهلال وصيف المجموعة برصيد 10 نقاط، إذ يحتاج الشياطين الحمر إلى الفوز على الهلال «بهدف دون رد»، لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مباشرة، إلا أنّ التعادل أو الخسارة أو الفوز بفارق هدف واحد حال تسجيل الهلال أي أهداف، معناه توديع البطولة من دور المجموعات وتأهل الفريق السوداني مع صن داونز الجنوب إفريقي.



