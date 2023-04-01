مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، أعلنت قناة مفتوحة عن نقلها لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستقام اليوم السبت في ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

 يسعى الأهلي خلال هذه المباراة لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأهلاوي، أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، وأن جميع اللاعبين الدوليين انتظموا في التدريبات بعد انتهاء الأجندة الدولية. 

وأضاف كولر أن الفريق يدرك أهمية المباراة ويعرف المطلوب منه في تحقيق الفوز، مشددًا على أهمية تحقيق الهدف بالتحلي بالهدوء والتركيز والعمل الجماعي.

وبهذا، يترقب عشاق كرة القدم في مصر والسودان والعالم العربي هذه المواجهة الحاسمة بين الأهلي والهلال، ويتمنون التوفيق لفريقهم المفضل في هذه المواجهة المثيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد الهلال السوداني

ستنقل قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي للتليفزيون المصري مباراة اليوم بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

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