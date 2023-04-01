مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت الآن في دوري الأبطال، ويخوض فريق الأهلي مباراة صعبة اليوم السبت ضد منافسه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وركز كولر خلال تدريبات الأهلي الماضية على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدني من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مباراة الهلال.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي والهلال السودانى

يستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع دون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا