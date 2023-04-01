يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال في دوري الابطال اليوم ، يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته القادمة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، والتي يواجه بها نظيره الهلال السوداني.

الأهلي ضد الهلال



ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تُقام غدًا، وذلك بحضور 50 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، غدًا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت كل من القاهرة والخرطوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال

وتُذاع مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني على مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، والتي تعتبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويُمكن لمحبي القلعة الحمراء متابعة المباراة عبر قناة «بي إن سبورت» المفتوحة من خلال هذه الترددات:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

تردد «بي إن سبورت» المفتوحة على النايل سات

- القمر: النايل سات

- التردد: 11054 – 12604.

- معدل الترميز: 27500

- معدل الاستقطاب: أفقي «إتش».

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة «بي إن سبورت» المفتوحة على عرب سات

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12379.

- معدل الترميز: 27500

- معدل الاستقطاب: أفقي «إتش».

- معدل تصحيح الخطأ: ¾.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني

من المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، مباراة الفريق القادة ضد الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بهذا التشكيل:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

- خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

- خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

النادي الأهلي

يلعب النادي الأهلي في البطولة في المجموعة الثانية والتي تتكون برفقته من صن داونز الجنوب أفريقي، والقطن الكاميروني، ومنافسه في مباراة الغد الهلال السوداني، إذ يحتل الشياطين الحمر المركز الثالث بترتيب المجموعة، ويحتاج الأهلي غدًا للفوز على منافسه السوداني بهدف نظيف على الأقل حتى يستطيع التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

يذكر أن الفريق الجنوب أفريقي صن داونز يتصدر ترتيب المجموعة بعدد 11 نقطة، يليه الهلال السوداني بعدد 10 نقاط، ثم النادي الأهلي بعدد 7 نقاط، ليتذيل القطن الكاميروني الترتيب بعدد 0 نقاط.