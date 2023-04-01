مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع، مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة للقاء بث مباشر في ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.. كلمات سيطرت على محرك البحث «جوجل» خلال الـ24 ساعة الماضية.

عشاق النادي الأهلي عن تردد القنوات الفتوحة الناقلة المباراة عبر النايل سات، واسم المعلق وحكم المباراة التي يسعي من خلالها المارد الأحمر تحقيق الفوز للصعود كثاني المجموعة مع فريق صن داونز الذي انفرد بالمركز الأول.



الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الهلال - صورة أرشيفية

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا

يواجه النادي الاهلي مساء اليوم 1 ابريل 2023 فريق الهلال السوداني ضمن مباريات المجموعة الثاني من بطولة دوري ابطال إفريقيا على استاد القاهرة الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بتوقيت السعودية، في حضور 50 ألف مشجع من جماهير النادي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا

تنقل قنوات بي إن سبورت beIN Sports على القناة الرابعة كافة مباريات دورى أبطال إفريقيا 2023 حصريا على قمر نايل سات بث مباشر على التردد: 12379، الاستقطاب: أفقي.، الترميز: 27500.، وتصحيح الخطأ: 5/6.



تردد القنوات المفتوحة لـ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني على النايل سات بث مباشر

مباراة الأهلي والهلال السوداني تعرض أيضا بث مباشر على القناة أون تايم سبورت ONTime Sports المفتوحة على النايل سات بالتردد الأرضي: 11681، ومعدل الترميز:27500، تصحيح الخطأ:5/6، الاستقطاب: أفقي

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023

قررت إدارة قناة بين سبورت، اسناد مهمة تعليق مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية المؤهلة لدوري أبطال افريقيا 2023، التي تنطلق مساء اليوم السبت على استاد القاهرة للمعلق التونسي عصام الشوالى، فيما قررت إدارة قناة تايم سبورت اسناد مهمة تعليق مباراة الاهلي والهلال السوداني للمعلق المصري طارق حسن على التردد الأرضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا



حسين زين:انطلاق قناة أون تايم سبورت 3 تعد إضافة قوية لقنوات أون تايم سبورت الرياضية - صورة أرشيفية

حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023

اسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا للحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا وهي المباراة الحاسمة التي ينتظرها عشاق جماهير النادي الأهلي التي تقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة في حضور أكثر من 50 الف مشجع أهلاوي.

غيابات النادي الأهلي عن مباراة الهلال السوداني 2023

يغيب عن مباراة الأهلي والهلال محمود متولي مدافع النادي الأهلي، لعدم اكتمال جاهزيته، بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال المباريات الآخيرة، بالإضافة إلى غياب كلا من أكرم توفيق، وكريم فؤاد، بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي.

يخوض النادي الأهلي المباراة باستثناء المصابين الثلاثة مكتمل الصفوف، وشارك جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية أمس الجمعة قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، والتي شهدت انضمام الثلاثي على معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو إلى تدريبات بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم.



تشكيل الأهلى لمواجهة الهلال السوداني في مباراة اليوم 2023

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق قرر إجراء تعديلات جديدة على تشكيل الفريق لحسم مواجهة الهلال السوداني في الشوط الأول من المباراة التي ستقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دو المجموعات للبطولة إفريقيا.

وقالت المصادر إن كولر سيدفع بالاعب الجزائري أحمد القندوسي بدلًا من محمد مجدي قفشة في مباراة اليوم بعد تراجع مستوى أفشة خلال الفترة الأخيرة ليكون التشكيل المتوقع كالآتي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد القندوسي.

- خط الهجوم أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ترتيب الأهلى في المجموعة وسيناريو الصعود في بطولة دوري أبطال افريقيا 2023

يتصدر فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة الثانية في دوري ابطال افريقيا وضمن الصعود إلى دور الثمانية للبطولة برصيد 11 نقطة، ثم ياتي نادي الهلال برصيد 10 نقاط في المرتبة الثانية، والأهلي في الترتبب لثالث برصيد 7 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.



موعد مباراة الاهلي والهلال والقنوات الناقلة 2023

يتطلب من النادي الأهلي للصعود للدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الفوزعلي فريق الهلال السوداني بنتجية 1- 0 ليصعد بفارق الاهداف بعد التعادل في النقاط ونتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين، كان الأهلي حسر من الهلال السوداني في مباراة الذهاب (0-1) على ملعب السوداني، كما خسر النادي الاهلي من فريق صن داونز بنتجية ثقيلة (5-2) في جنوب إفريقيا بعد التعادل في القاهرة (2-2)، فيما فاز الأهلي على فريق القطن الكاميروني في مبارتي الذهباب بالقاهرة والإياب في الكاميرون بنتجية كبيرة.