بث مباشر يلا شوت الان مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوادني اليوم دوري ابطال أفريقيا بث تويتر

يلا كورة: بث مباشر يلا شوت الان مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوادني اليوم دوري ابطال إفريقيا بث تويتر، يبحث عشاق النادي الأهلي عن طريقة مشاهدة مباراتهم ضد الهلال السوداني، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، الموافق 1 أبريل 2023.

ولذلك، يسعدنا في "الفجر الرياضي" تقديم خدمة توضح القنوات الناقلة لهذه المباراة، وكيفية مشاهدتها بشكل مجاني. يشهد هذا اللقاء حضور 50 ألف مشجع في استاد القاهرة الدولي.

وبهذه الخدمة، نحرص على توفير كل ما يلزم لعشاق كرة القدم لمشاهدة مباريات فرقهم الأفضل، ومتابعة آخر الأخبار والتحليلات الرياضية بشكل سريع وموثوق.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني على قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة، وذلك عن طريق تحديد التردد UHF 32، أو عن طريق توصيل الإريال وتشغيل الوضع التلقائي، ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة. ويمكن تحسين جودة الصورة عن طريق تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال، وتوصيلها بشاشة LCD أو LED باستخدام كابل HD، أو تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالإريال والبحث عن UHF ANTENNA.

يبحث عشاق الساحرة المستديرة والنادي الأهلي عبر مواقع التواصل خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن مبارة الأهلي والهلال السوداني من المفترد أن تجرى غدًا، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا، وسوف تقام تلك المبارة في استاد القاهرة الدولي، بحضور ما يقرب من 50 ألف مشجع تقريبًا.

مبارة الأهلي والهلال السوداني

ينتظر عشاق النادي الأهلي بشغف كبير انطلاق صفارة بداية تلك المبارة، لأن مبارة النادي الأهلي والهلال السوداني هي الحاسمة، وسوف تعلن تلك المبارة عن الفريق المتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن عبر ماميلودي صند داونز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

مجوموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يرغب فريق القلعة الحمراء في الفوز بمبارة غدًا والتي سيواجه بها الهلال السوداني على أرض استاد القاهرة الدولي، للتأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الفريق الجنوب إفريقي ماميلودي صن داونز المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، ويحتل الهلال السوداني المرتبة الثانية بالمجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط فقط.