يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم، وعشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي وخاصة في مصر والسودان، ينتظرون بفارغ الصبر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في الدور الأخير من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستقام في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

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ويتنافس الفريقان على الصدارة في ترتيب المجموعة الثانية، إذ يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي المصري في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويحتاج كلا الفريقين الفوز للتأهل إلى دور الـ16.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، إذ يضم الأهلي العديد من النجوم البارزين في الكرة المصرية والعربية، مثل عمرو السولية وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد الشناوي، فيما يتميز الهلال السوداني بقوة خط الهجوم وسرعته في الهجمات المرتدة.

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ومن أجل متابعة هذه المباراة المهمة، يبحث عشاق الكرة المصرية والسودانية عن طرق مشاهدة المباراة بث مباشر وبأفضل جودة، ومن هنا يسعى موقع "الفجر الرياضي" لتوفير كل ما يلزم لهم لمشاهدة المباراة بأريحية وسهولة.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني على قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة، بتحديد التردد UHF 32، أو عن طريق توصيل الإريال وتشغيل الوضع التلقائي، ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة.

ويمكن تحسين جودة الصورة عن طريق تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال، وتوصيلها بشاشة LCD أو LED باستخدام كابل HD، أو تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالإريال والبحث عن UHF ANTENNA.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر عن طريق الإنترنت، حيث توفر العديد من المواقع خدمة البث المباشر، مثل beIN Sports Connect، ويمكن الاشتراك فيها لمتابعة كافة مباريات الدوريات.

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