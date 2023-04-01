مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم yalla shoot.. ماتش الاهلي الان يلا شوت، تشهد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في الدور الأخير من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا حالة من الحماسة والترقب بين عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي. وتجمع المباراة بين فريقين كبيرين يتمتعان بتاريخ حافل من الإنجازات والألقاب في المنافسات المحلية والقارية.

تقام المباراة في استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023، وتعد هذه المباراة من المباريات الحاسمة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز في المباراة من أجل التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم yalla shoot

وبالنسبة للمشجعين الذين لا يستطيعون حضور المباراة في الملعب، فإن هناك العديد من الخيارات المتاحة لمشاهدة المباراة بث مباشر وبجودة عالية.

أولًا، يمكن مشاهدة المباراة على التلفزيون المفتوح الذي يتوفر في العديد من البلدان العربية والإفريقية، وخاصةً قناة تايم سبورت الأرضية التي ستذيع المباراة على التردد UHF 32. ومن الممكن تحسين جودة الصورة عن طريق توصيل الإريال وتشغيل الوضع التلقائي، أو عن طريق تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال وتوصيلها بشاشة LCD أو LED باستخدام كابل HD.

الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم yalla shoot

ثانيًا، يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت باستخدام البث المباشر، وهي خدمة تقدمها العديد من الشركات الرائدة في مجال البث المباشر مثل beIN Sports وستارزبلاي وأون تايم سبورت وغيرها. وتتوفر هذه الخدمات بجودة عالية للصورة والصوت، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمشجعين الذين يفضلون متابعة المباراة من خلال الإنترنت.

ثالثًا، يمكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم التي توفر خدمة مشاهدة المباريات بث مباشر، والتي تتميز بجودة عالية للصورة والصوت، وبجو ملائم للمشاهدة والتفاع.

حرصت جماهير الأهلي على التواجد في المدرجات قبل انطلاق مدفع الافطار بعدما فتحت الجهات المعنية أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي، حيث أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا





وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.



ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.



ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني دون نقاط.



ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.