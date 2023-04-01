مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم كورة اون لاين ، وتعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام في استاد القاهرة الدولي بتاريخ 1-4-2023، من أهم وأبرز المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي، وذلك لأنها تجمع بين فريقين كبيرين في القارة السمراء.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا في الجولة الرابعة من البطولة. وقد سبق للأهلي والهلال السوداني أن التقيا في المباراة الأولى بتاريخ 28-3-2023، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0 على ملعب الهلال في الخرطوم.

ويأمل الأهلي في استمرار نتائجه الإيجابية في دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الفريق الفوز في جميع مبارياته الثلاثة الأولى في المجموعة، ويحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويعد الأهلي فريقًا قويًا في الكرة المصرية والإفريقية، حيث حقق الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية، بما في ذلك التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات.

من جانبه، يعد الهلال السوداني فريقًا قويًا في الكرة الإفريقية، حيث حقق الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية، بما في ذلك التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة في عام 1987.

ويتميز الفريق بلاعبين مميزين، مثل وليد الشعلة ومحمد موسى ومحمد بشير وأحمد عبد الرحمن، الذين يمتلكون قدرات تهديفية قوية ويسعون لتحقيق الفوز في مباراة الأهلي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة وتنافسًا قويًا بين الفريقين، وقد تحدد نتيجتها مصير المجموعة ومن سيتأهل إلى الدور الثاني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم تحديدا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر عبر شبكة بي إن سبوتس، وتحديدا قناة BEIN SPORTS HD4.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ويبحث الكثير من عشاق المارد عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، فمن المقرر أن تكون هناك قناة مجانية ضمن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.

وتعتبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة هي الناقل للمباراة أيضا من القنوات المفتوحة مساء اليوم.

مباراة الأهلي اليوم مباشر

ويلتقي الأهلي مباشر اليوم نظيره الهلال السوداني مساء اليوم 1 ابريل 2023 ضمن مباريات المجموعة الثاني من بطولة دوري ابطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وتكون المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بتوقيت السعودية، في حضور 50 ألف مشجع من جماهير النادي الأهلي، ونحو 500 مشجع من جماهير الهلال السوداني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

ويبحث الكثير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر على النايل سات.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني على قناة أون تايم سبورت ONTime Sports المفتوحة على النايل سات، ويمكن تشغيلها بالتردد التالي:

تردد 11681

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي

ترتيب الأهلى في المجموعة