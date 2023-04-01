بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال لايف اليوم في دوري الأبطال 2023

مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال لايف اليوم في دوري الأبطال 2023، يواجه النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع النادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لحسم بطاقة التأهل والصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكرًا واستغلال عامل الجمهور وعدم السماح للخصم بامتلاك الكورة وتهديد مرمي الشناوي أو الضغط على الدفاع.

وأكد كولر علي اللاعبين بأهمية إسعاد الجماهير التي تساند الفريق، مشيرا إلي أن مباراة اليوم هي الأهم خلال المرحلة الحالية.

وفي المقابل طالب فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، بالحفاظ علي شباكهم نظيفة وعدم التأثر بالضغط الجماهيري والتركيز داخل الملعب وامتلاك الكرة وعدم السماح للخصم بتمثيل ضغط على خط الدفاع.

وطالب مدرب الهلال لاعبي الفريق بتفادي الأخطاء، والتحلي بالروح المعنوية للاعبي الهلال، مشيرا إلي أن مباراة الأهلي فاصلة في مشوار الفريق بالبطولة ويجب حسمها لضمان التأهل.

آخر مباراة للأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

فاز الأهلي على نظيره القطن الكاميروني برباعية دون رد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة الهلال السوداني وصن داونز بهدف لمثله بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023.

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ويلعب الاهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم 1 أبريل على ستاد القاهرة.

ويحتاج النادي الاهلي الفوز على نادي الهلال بنتيجة (١/٠) لحسم التأهل وضمان الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ حيث سيرفع رصيده حينها لـ10 نقاط ويتفوق على فريق الهلال السوداني في المواجهات المباشرة.

أما في حالة تسجيل نادي الهلال هدفا في شباك النادي الأهلي فيحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، لأن في حالة التساوي، يتم اللجوء لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع اعتبار قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل (أي أن فوز الأهلي 2-1 يعطي الهلال أفضلية الأهداف في المواجهات المباشرة، بعد خسارته في السودان 1-0).

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 صن داونز الجنوب أفريقي: المركز الأول برصيد 11 نقطة من 5 مباريات

2 الهلال السوداني: المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات

3 الأهلي المصري: المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مباريات

4 القطن الكاميروني: المركز الرابع والأخير دون نقاط من 5 مباريات

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وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في ستاد القاهرة.

زي الأهلي والهلال

يرتدي فريق الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

مران الأهلي والهلال

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمباراة الهلال السوداني، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تنطلق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الخططية.

وفي المقابل أدى فريق الهلال السوداني، أمس تدريبًا، بمشاركة كل اللاعبين المتواجدين مع بعثة الفريق.

وبدأ فلوران ايبينجي، المدير الفني للهلال، بإلقاء محاضرة مطولة، شرح خلالها للاعبين الأدوار والمهام والواجبات في المباراة، قبل بدء التدريبات البدنية للمحافظة على معدل اللياقة.

وقسم فلوران لاعبي الهلال إلى مجموعات، مع منحهم العديد من التعليمات والجمل التكتيكية في الجوانب الدفاعية والهجومية، التي سيستخدمها خلال المباراة، كما أوقف المران أكثر من مرة لمعالجة الأخطاء المرتكبة أولًا بأول

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

استهل النادي الأهلي مشواره في دوري الأبطال، بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري، في دور الـ 32، وتمكن من الفوز في لقاء الذهاب بتونس بنتيجة هدف دون رد، ثم بثلاثية في لقاء الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات تلقى الأهلي، خسارة أولى له في البطولة، أمام فريق الهلال السوداني بنتيجة هدف دون رد، ثم تعادل ايجابيًا أمام صن داونز بنتيجة هدفين لمثلهما، وبعدها حقق الفوز على حساب فريق القطن الكاميروني بثلاثية في القاهرة، ثم الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام صن داونز بجنوب إفريقيا، ثم الفوز على القطن الكاميروني بأربعة أهداف نظيفة في الكاميرون.

مشوار الهلال السوداني

خسر نادي الهلال في الجولة الأولي من نادي صن داونز، ثم فاز علي الأهلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب “الجوهرة الزرقاء” بالخرطوم ثم نجح في الانتصار على القطن الكاميروني ذهابًا وإيابًا، والتعادل مع صن داونز في مباراة الإياب.