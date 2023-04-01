كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر YALLA يلا شوت الجديد رابط مباراة الاهلي والهلال السوداني يوتيوب GOAL، تمتلك مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام في استاد القاهرة الدولي بتاريخ 1-4-2023، إثارة وتشويقًا كبيرًا بين عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي، وذلك لأنها تجمع بين فريقين كبيرين في القارة السمراء.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا في الجولة الرابعة من البطولة. وقد سبق للأهلي والهلال السوداني أن التقيا في المباراة الأولى بتاريخ 28-3-2023، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0 على ملعب الهلال في الخرطوم.

ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء بمثابة تحدٍ كبير للفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز للحفاظ على صدارته في المجموعة، فيما يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

يعد الهلال السوداني فريقًا قويًا في الكرة الإفريقية، حيث يمتلك الفريق لاعبين مميزين مثل وليد الشعلة ومحمد موسى ومحمد بشير وأحمد عبد الرحمن، الذين يتمتعون بقدرات تهديفية قوية ويسعون لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

ومن المتوقع أن يكون الجمهور الحاضر في استاد القاهرة الدولي حاضرًا بكثافة لمؤازرة فريقه المفضل، وسيكون للجمهور دور كبير في دعم الفريقين وتحفيزهم على تقديم أداء جيد.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المباراة فرصة للمدربين لتحليل أداء الفريقين وتحديد النقاط القوية والضعيفة في أدائه

وتقام مباراة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأتي مباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022/2023.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم السبت 1 أبريل عند الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر، والساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق الأهلي حاليًا المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، فيما ضمن فريق صن داونز الجنوب أفريقي التأهل قبل هذه الجولة كما ودع فريق القطن الكاميروني المسابقة رسميًا.

ولا بديل أمام الأهلي اليوم عن تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية ويكفيه الفوز بهدف للاشيء أو بفارق هدفين حال تسجيل الهلال في شباك المارد الأحمر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم السبت 1 أبريل 2023 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويتم نقل المباراة عبر قناة

بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك ضد المريخ السودان

1. التردد (ميجا هرتز) 1260

2. معدّل استقطاب الموجة أفق

3. معدّل الترميز 2750

4. معدّل تصحيح الخطأ 2/

5. إشارة ارسال البث DVB-S2

متابعة مباراة الاهلي والهلال عبر قناة «ي إن سبورت من خلال هذه الترددات:

تردد «بي إن سبورت» المفتوحة على النايل سات

القمر: النايل سات

التردد: 11054 – 12604.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية التي تنقل مباراة الأهلي والهلال

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

خطوات استقبال بث قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

أفصل الريسيفر عن التليفزيون، وقم بتوصيل الجهاز باريل داخلي.

ابدأ في البحث عن التردد VHF أو تردد uhf.

إن لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به اريال.

قم بتوصيل طرف في التليفزيون وطرف الاريال الآخر قم بتوصيله بأحد النوافذ في بيتك.

ابحث عن الترددات مرة أخرى وشاهد المباراة.

توقيت مباراة الاهلي والهلال

الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

التاسعة بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

معلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق الشهير رؤوف خليف بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.