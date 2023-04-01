بث مباشر الأهلي والهلال السوداني يلا شوت Yalla live|| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم 2023-4-1 يلا شوت، يعتبر لقاء الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، الذي يقام في استاد القاهرة الدولي بتاريخ 1-4-2023، من أبرز المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي، وذلك لأنه يجمع بين فريقين كبيرين في القارة السمراء.

يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، ويعتبر اللقاء الثاني بين الفريقين، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 1-0 على ملعب الهلال في الخرطوم.

يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على صدارته في المجموعة، فيما يسعى الهلال لتحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

من المتوقع أن يكون الجمهور الحاضر في استاد القاهرة الدولي حاضرًا بكثافة لمؤازرة فريقه المفضل، وسيكون للجمهور دور كبير في دعم الفريقين وتحفيزهم على تقديم أداء جيد.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وممتعًا، حيث سيكون الفريقان على أتم الاستعداد لتحقيق الفوز، وستكون هذه المباراة فرصة للمدربين لتحليل أداء الفريقين وتحديد النقاط القوية والضعيفة في أدائهما.

شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني، التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

كولر يفرض سياجا من التركيز على اللاعبين

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، كشف أن كولر فرض سياجًا من التركيز داخل المعسكر، ومحاولة تهيئة الأجواء قبل الموقعة المرتقبة، وإزالة الضغوط الموجودة على اللاعبين.

وأكد أن المدرب السويسري تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز الشديد في المباراة، وتنفيذ التعليمات الفنية بحذافيرها، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى، وضرورة التركيز حتى صافرة النهاية.

وأضاف المصدر لـ«الفجر الرياضي» أن مارسيل كولر طالب اللاعبين بالهدوء الشديد وعدم التسرع خاصة أمام مرمى الهلال السوداني، والتسجيل من أنصاف الفرص.

أهمية القتال حتى الدقيقة 90 واستدعاء روح الفانلة الحمراء

وأوضح أن «كولر» شدد على لاعبيه بأهمية القتال في مباراة اليوم وعدم الاستسلام واستدعاء الروح القتالية المعروفة عن الفريق خاصة في المباريات الكبيرة.

واختتم المصدر أن المدير الفني طالب اللاعبين أن تخطي مباراة اليوم والتأهل للدور ربع النهائي سيكون دافعا كبيرا للفريق لاستكمال مشوار البطولة للفوز باللقب القاري.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.