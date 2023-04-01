مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف PLUS رابط ماتش الأهلى جودة متعددة NEW مباشر يلا شوت حصري

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف PLUS رابط ماتش الأهلى جودة متعددة NEW مباشر يلا شوت حصري، يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة الهلال السوداني في مباراة قوية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في استاد القاهرة الدولي بتاريخ 1-4-2023، يعتبر هذا اللقاء من أهم وأبرز المباريات التي ستجرى في البطولة، وينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي بشغف وحماس.

يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، وسيكون اللقاء الثاني بين الفريقين، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 1-0 على ملعب الهلال في الخرطوم.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وممتعًا، حيث سيتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وستكون هذه المباراة فرصة للمدربين لتحليل أداء الفريقين وتحديد النقاط القوية والضعيفة في أدائهما.

يترقب الجمهور الحاضر في استاد القاهرة الدولي هذه المباراة بشغف، حيث سيكون للجمهور دور كبير في دعم فريقه المفضل وتحفيزه على تقديم أداء جيد.

يمكن القول بأن هذه المباراة ستكون اختبارًا قويًا للفريقين، وستحدد بشكل كبير مسارهما في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا. وبالتأكيد، ستكون هذه المباراة من أكثر المباريات المثيرة في تاريخ الكرة الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال افريقيا

تعتبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباراة الأهلي والهلال السوداني باعتبارها مالكة حق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريًا، ولذلك هي أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي.

وتملك قناة تايم سبورت حق إذاعة مباراة اليوم عبر البث الأرضي للقناة، باعتبار أن مباراة الأهلي والهلال اليوم يتم لعبها في مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

يأتي تردد قناة بين سبورت 4- beIN Sports HD4 الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم عبر التردد التالي:

التردد: 11054

القمر: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

يمكن ضبط البث الأرضي لقناة تايم سبورت Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كما يلي:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك عمل توليف إعداد القناة، واضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا 2023 وهو المعلق الرياضي رؤوف خليف.

واختارت قناة تايم سبورت معلق ماتش الهلال ضد الأهلي وهو المعلق الرياضي المصري طارق حسن للتعليق على المباراة عبر البث الأرضي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بتوقيت القاهرة في دوري أبطال افريقيا

تحدد موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دروي أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر والسودان والأردن وليبيا.

يتم لعب مباراة الأهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة، بحضور 50 ألف متفرج، ويوافق موعد مباراة الأهلي والهلال الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وعمان وقطر.

ويوافق موعد مباراة الهلال ضد الأهلي الساعة 11 بتوقيت الإمارات، ويوافق ماتش الأهلي الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في مباراة اليوم 2023

يتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي المتوقع اليوم لمواجهة نادي الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول.

خط الوسط: ألبو ديانج- حمدي فتحي- محمد مجدي قفش- أحمد عب القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو- محمد شريف.