يلا شوت beIN MATCH مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوادني بث مباشر اليوم السبت 1-4-2023 as goal مباراة الاهلي NOW

يلا شوت beIN MATCH مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوادني بث مباشر اليوم السبت 1-4-2023 as goal مباراة الاهلي NOW

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت beIN MATCH مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوادني بث مباشر اليوم السبت 1-4-2023 as goal مباراة الاهلي NOW، ويقدم لكم موقع “بوابة الفجر” خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قنوات مفتوحه تنقل مبارة الأهلي والهلال السوداني

من المقرر أن تقام مبارة الأهلي والهلال السوادني في دوري الأبطال اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مسًاء، وسوف تذاع المبارة عبر شاشة قناة تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورت الفضائية، ويمكن لمحبي القلعة الحمراء متابعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة  أو بث مباشر لمبارة الأهلي والهلال السوداني من خلال موقع "بوابة الفجر".

مجموعه الأهلي والهلال السوداني

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

يحتاج النادي الأهلي الفوز على نادي الهلال السوداني في اللقاء القادم بنتيجة (١/٠)  لحسم التأهل وضمان الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيرفع رصيده حينها لـ10 نقاط ويتفوق على فريق الهلال السوداني في المواجهات المباشرة.

أما في حالة تسجل نادي الهلال هدفا في شباك النادي الأهلي فيحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، لأن في حالة التساوي، يتم اللجوء لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع اعتبار قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل (أي أن فوز الأهلي 2-1 يعطي الهلال أفضلية الأهداف في المواجهات المباشرة، بعد خسارته في السودان (1-0).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

  • صن داونز الجنوب أفريقي: المركز الأول برصيد 11 نقاط من 5 مباريات
  • الهلال السوداني: المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات
  • الأهلي المصري: المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مباريات
  • القطن الكاميروني: المركز الرابع والأخير دون نقاط من 5 مباريات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني


ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الهلال السوداني بتشكيلة عناصرها مكونة من:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني
  • خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد القندوسي
  • خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، بيرسي تاو
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