بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال السوداني في مجموعات دوري ابطال افريقيا

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال السوداني في مجموعات دوري ابطال افريقيا، اليوم السبت الأول من شهر أبريل 2023.

تتجه الأنظار نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة المرتقبة والمصيرية بين الاهلي المصري وضيفه الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال

يدخل الأهلي اللقاء في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السودانى الوصيف برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني دون نقاط.

ولا بديل أمام المارد الأحمر سوى تحقيق الانتصار أمام ضيفه الهلال بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن صن داونز الجنوب أفريقي التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

البث المباشر لماتش الاهلي ضد الهلال اليوم

يحين موعد ماتش الاهلي ضد الهلال يوم السبت الموافق 1 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي والمتوقع ان يستقبل 50 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية المصرية على طلب إدارة النادي الأهلي لحضور الجماهير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

ينقل البث المباشر لمباراة الاهلي والهلال على قناة بي إن سبورت القطرية HD 4 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء التونسي (رؤوف خليف).

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد شهد فوز الهلال السوداني بهدف دون مقابل سجله اللاعب الكونغولي (ماكابي ليليبو) في الدقيقة 53.

يعد هذا اللقاء من أهم المباريات في البطولة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والصعود إلى الدور المقبل، ويعد الأهلي المصري من أبرز الفرق العربية والإفريقية في تاريخ كرة القدم.

يتوقع الكثيرون أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، حيث ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، وسيسعى الجميع إلى تحقيق الفوز والصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وبهذا الموعد الكبير، يتحول ملعب القاهرة الدولي إلى مسرح للمنافسة الحامية بين فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، والتي ستحدد بشكل كبير مسار الفريقين في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

يمكن للجماهير التي لا تستطيع الحضور إلى الملعب متابعة المباراة عبر شاشات التلفزيون والإنترنت، وستكون هناك تغطية إعلامية شاملة للمباراة من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

بذلك، يترقب الجمهور العربي والإفريقي هذه المباراة بشغف وترقب، حيث من المتوقع أن تكون مباراة قوية وممتعة بين فريقين يمتلكان خبرة ومهارة عالية في كرة القدم.