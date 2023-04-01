يلا شوت ماتش الأهلي اليوم live | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر Yalla shoot يوتيوب، تقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر، لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

مجموعة الأهلي

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

موقف الأهلي

ويحتاج النادي الأهلي الفوز على نادي الهلال في اللقاء القادم بنتيجة (١/٠) لحسم التأهل وضمان الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيرفع رصيده حينها لـ10 نقاط ويتفوق على فريق الهلال السوداني في المواجهات المباشرة.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر Yalla shoot يوتيوب ، وأما في حالة تسجل نادي الهلال هدفا في شباك النادي الأهلي فيحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، لأن في حالة التساوي، يتم اللجوء لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع اعتبار قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل (أي أن فوز الأهلي 2-1 يعطي الهلال أفضلية الأهداف في المواجهات المباشرة، بعد خسارته في السودان 1-0).

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 صن داونز الجنوب أفريقي: المركز الأول برصيد 11 نقاط من 5 مباريات

2 الهلال السوداني: المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات

3 الأهلي المصري: المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مباريات

4 القطن الكاميروني: المركز الرابع والأخير دون نقاط من 5 مباريات

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في ستاد القاهرة.