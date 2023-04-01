ostora live hd مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الاهلي والهلال بث مباشر، يواجه النادي الأهلي، الهلال السوداني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم، وهناك عدد من الاسباب تدفع الأهلي لتخطي عقبة الهلال في مباراة اليوم والعبور إلى الدور ربع النهائي.

3 أسباب تدفع الأهلي لتخطي عقبة الهلال السوداني في ستاد القاهرة والتأهل بدوري الأبطال

وهناك عدد من الأسباب تمنح الأفضلية للنادي الأهلي أمام الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا:

- رد اعتبار مباراة الذهاب بعد الهزيمة أمام الهلال

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الانتصار أمام نادي الهلال السوداني اليوم السبت، وذلك من أجل تعويض لقاء الجولة الأولى بعد الهزيمة في مباراة ستاد الجوهرة بنتيجة هدف نظيف، ويأمل المارد الأحمر في الانتصار اليوم، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة والمنافسة على حصد اللقب.

الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والهلال السوداني

يمثل الحضور الجماهيري الكبير للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام نادي الهلال السوداني، دفعة قوية للفريق أمام نادي الهلال السوداني، حيث يتواجد في ستاد القاهرة الدولي 50 ألف متقرج من جانب جماهير القلعة الحمراء، يمتلئ بهم ستاد القاهرة الدولي من كل محافظات مصر، وتواجدوا داخل الاستاد من أجل دعم الفريق لتحقيق الانتصار اليوم أمام الهلال.

التأهل إلى الدور ربع النهائي والمنافسة على حصد اللقب لمصالحة الجماهير

ويعمل النادي الأهلي على تحقيق الانتصار أمام نادي الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمثل الانتصار اليوم أمام نادي الهلال السوداني، تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والمنافسة على حصد اللقب واستعادته من جديد بعد الهزيمة في النسخة الماضية أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومصالحة جماهير الفريق بعد الهزيمة القاسية في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني

من جانبه، أعلنت قناة مفتوحة عن نقلها مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبحضور 50 ألف مشجع، يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره فريق الهلال السوداني الحامسة، والتي يبحث خلالها عن خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

وقال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن مباراة اليوم:«الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، ومؤخرا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجندة الدولية وكل ما أريد أن أقوله إننا مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد».

وأضاف المدرب السويسري: «ندرك أهمية مباراة الهلال، ونعرف تماما المطلوب منا كفريق، ولكن بالنسبة لي المهم ليس توقيت تسجيل الهدف خلال المباراة بقدر التحلي بالهدوء وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدفنا».

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد الهلال السوداني

ستنقل قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي للتليفزيون المصري مباراة اليوم بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.