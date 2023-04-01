يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري الأبطال، يبحث مشجو كرة القدم عن المعلقين الرياضيين على مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، التي تجمعهما الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

ويُعلِّق التونسي رؤوف خليف، على مباراة الأهلي والهلال السوادني، عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويعلق المعلق الرياضي محمد الكواليني، على المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية الأرضية والمجانية.

وكشف مصدر في التليفزيون المصري عن الاستعدادات الخاصة بنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، خلال الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل المباراة بـ16 كاميرا بعد موافقة "كاف" الذي حدد 8 كاميرات فقط في بداية الأمر، إلا أنه تم زيادة 8 كاميرات أخرى.

وأوضح المصدر أن طاقم الإخراج سيكون بقيادة أسامة الهواري، مشيرًا إلى أن طاقم العمل الخاص بنقل المباراة موجود في الاستاد قبل المباراة بساعات، حتى إنهم سيتناولون وجبة الإفطار هناك، ضمانًا للاستعداد التام وخروج المباراة بأفضل صورة.

وأكد المصدر أن هناك توجيهات من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتوفير جميع إمكانات الهيئة لنقل المباراة بأفضل صورة، وحتى تكون صورة مصر مشرفة أمام العالم أجمع.

وذكر المصدر أن نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري، قد اجتمعت بمحمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، للاطلاع على خطة توزيع الكاميرات في الملعب بعد التنسيق مع "كاف"؛ لأنها مباراة إفريقية، علاوة على الاجتماع بالمصورين وطاقم الإخراج بقيادة أسامة الهواري.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول استاد القاهرة تمهيدًا لإجراء عملية الإحماء ثم خوض اللقاء.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد.





وفى المقابل، فاز الهلال على سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهابًا ثم فاز بهدف دون رد إيابًا ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهابًا بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.



وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الاهلى بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميرونى بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.