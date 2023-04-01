يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 1 ابريل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير يتخطى الـ 50 ألف مشجع.

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 1 ابريل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير يتخطى الـ 50 ألف مشجع.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور الإفريقي مجددا في أحد أصعب المواقف التي تعرض لها على مدار مشواره الطويل والعريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الهلال السوداني على ستاد القاهرة، في الجولة الختامية من عمر منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

ويتحتم على المارد الاحمر اليوم الفوز باللقاء بهدف دون رد أو بفارق هدفين على الأقل من أجل الحصول على بطاقة العبور إلى دور الثمانية للبطولة القارية المرموقة والعريقة بصحبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي تأهل رسميًا إلى ربع النهائي، لكون الأهلي يخوض المواجهة وفي جعبته سبع نقاط بينما يمتلك ممثل السودان عشر نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الهلال اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

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