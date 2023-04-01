بث مباشر الآن.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال كاملة دون تقطيع السبت 1-4-2023

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بوابة الفجر

بث مباشر الآن.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال كاملة دون تقطيع السبت 1-4-2023 ، الأهلي والهلال السوداني وجها لوجه الأن السبت 1-4-2023 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري مجموعات بطولة أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023. ويتنافس الفريقين الكبيرين على بطاقة التأهل للدور المقبل، يأمل بطل مصر في تحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل حال تسجيل بطل السودان هدفا في شباك الشناوي. أمام الفريق السوداني يكفيه التعادل بأي نتيجة للصعود.

الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني بـ10 نقاط، ويتصدر الترتيب صن داونز برصيد 11 نقطة، والقطن يتذيل الترتيب دون نقاط.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
ينطلق اللقاء الحاسم والمصيري لفريق الأهلي السبت على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع أهلاوي، عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال
بين سبورتس4

تردد Bein Sport HD 4
يوتلسات @ °7.3 درجات غرب
التردد (ميجا هرتز) 12245
معدّل استقطاب الموجة Vertical
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
أون تايم سبورت الأرضي

 

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