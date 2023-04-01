بث مباشر ماتش الأهلي والهلال السوادني يلا شوت Yalla koRa||مشاهدة الأهلي والهلال السوادني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا ، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة قوية حيث تجمع بين فريق الاهلي ضد منافسة الهلال السوداني بث مباشر اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2023، وسنقدم لكم موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2023، والقنوات الناقلة التي تبث المباراة والمعلق وملعب المباراة.



بث مباشر مباراة الاهلي والهلال السوداني

بينما تذاع مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2023، عبر قناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمكنك مشاهدة بث مباراة الاهلى والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا موسم 2023..

سيتولى المعلق رؤوف خليف القيادة الصوتية للقاء المرتقب بين فريق الاهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2023.

مشاهدة بث مباراة الاهلى والهلال السوداني

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2023، اليوم السبت 1 ابريل 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر،9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا،10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني لحظة بلحظة

*يبدأ بث مباراة الأهلي ضد الهلال فور انطلاقها.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- على معلول.

الوسط: عمرو السولية- مروان عطية- محمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- كهربا

يمكنك متابعة أخبار مباراة الأهلي اليوم بث مباشر من لحظة بداية المباراة وحتى النهاية والملخص كما يلي:

نتائج مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا



جاءت نتائج النادي الأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا والذي لعب خلاله 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في مباراة كما يلي:

نتيجة مباراة الأهلي ضد القطن: فاز الأهلي على القطن (3-0) في مباراة السبت 4 مارس 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز: تعادل الأهلي مع صن داونز (2-2) في مباراة السبت 25 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الهلال: خسر الأهلي أمام الهلال (1-0) في مباراة السبت 18 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز (العودة): خسر الأهلي أمام صن داونز (5-2) في مباراة السبت 11 مارس 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد القطن (العودة): فاز الأهلي على القطن (4-0) في مباراة السبت 17 مارس 2023.

نتائج مباريات الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز: فاز صن داونز على الهلال (1-0) في مباراة 11 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي: فاز الهلال على الأهلي (1-0) في مباراة 18 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الهلال ضد القطن: فاز الهلال على القطن (2-1) في مباراة 24 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الهلال والقطن (العودة): فاز الهلال على القطن (2-0) في مباراة 7 مارس 2023.

نتيجة مباراة الهلال وصن دوانز (العودة): تعادل الهلال مع صن داونز (1-1) في مباراة 18 مارس 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال افريقيا

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر باعتبارها مالكة حق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريًا.

وتملك قناة تايم سبورت حق إذاعة مباراة اليوم عبر البث الأرضي للقناة، باعتبار أن مباراة الأهلي والهلال اليوم يتم لعبها في مصر.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر على النايل سات

يأتي تردد قناة بين سبورت 4- beIN Sports HD4 الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم عبر التردد التالي:

التردد: 11054

القمر: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

ضبط قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر عبر البث الأرضي

يمكن ضبط البث الأرضي لقناة تايم سبورت Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر عبر تردد رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9، وتعتبر أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم بث مباشر لكونها قناة مفتوحة.

زي الأهلي في مباراة اليوم

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بحضور مندوبي الأهلي والهلال وممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن يرتدي الأهلي اليوم زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بتوقيت القاهرة في دوري أبطال افريقيا

تحدد موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دروي أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان والأردن وليبيا.

ويوافق موعد مباراة الأهلي اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وعمان وقطر.

ويتم لعب مباراة الأهلي والهلال اليوم على ملعب استاد القاهرة، بحضور 50 ألف متفرج.

ويوافق موعد مباراة الهلال ضد الأهلي الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويوافق ماتش الأهلي الساعة 11 بتوقيت الإمارات.