يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ‘ لقاء الحسم ‘‘ في دوري أبطال إفريقيا، يسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد.



وفى المقابل، فاز الهلال على سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهابًا ثم فاز بهدف دون رد إيابًا ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهابًا بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.



وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الاهلى بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميرونى بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.