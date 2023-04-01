بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني LIVE| يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني ، دورى أبطال إفريقيا،امتلأت مدرحات الدرجة الثالثة بجماهير النادي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الهلال السوداني دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وهتفت جماهير الأهلي للمارد الأحمر التي حرصت على التواجد قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا



-صن داونز 11 نقطة.

-الهلال السوداني 10 نقاط.

- الأهلي 7 نقاط.

-القطن الكاميروني دون نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتذاع مباراة الأهلى والهلال السوداني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تذاع مباراة الأهلي والهلال السوادنى ببطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

مباريات الأهلي مع أندية السودان

والتقى الأهلي مع الأندية السودانية 21 مرة قبل ذلك بجميع البطولات، وحسم الأهلي الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 لقاءات.

ووصل عدد الأندية السودانية التي واجهها الأهلي إلى فريقين فقط، وهما: المريخ والهلال.

مواجهات الأهلى والهلال السودانى

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في 11 مباراة حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار 4 مرات، مقابل ثلاثة للهلال وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

وتقابل الأهلي والمريخ في 10 لقاءات قبل ذلك حيث حقق الأهلي الفوز في 7 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين وتلقى خسارة واحدة فقط.

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أهداف الأهلي أمام الأندية السودانية



وسجل لاعبو المارد الأحمر 30 هدفًا في مرمى أندية السودان، في حين سجلت الفرق السودانية 16 هدفًا في شباك الأهلي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والهلال السوداني

ويدير عبدالعزيز بوه مباراة الأهلى والهلال السوداني ويساعده كل من حامدين ديبا وإبراهيم سالم والحكم الرابع ديو موسى.

فرص الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي



وتعادل الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي جعل بطل جنوب إفريقيا يضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة بينما استمر الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 7 نقاط وفي المركز الرابع القطن الكاميروني دون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة بفارق هدفين ليحسم المواجهات المباشرة لصالحه وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما خسر مواجهة الدور الأول بنتيجة (1-0) في السودان.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي



وخاض الفريق الأحمر سبع مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي بواقع مباراتين بدور الـ 32 وخمس مباريات بدور المجموعات حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في مباراتين وأحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

مباريات الأهلى بدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم

1- الأهلى 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور ال 32

2- الأهلى 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور ال 32

3- الأهلى 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

4- الأهلى 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

5- الأهلى 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

6- الأهلى 2-5 الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلى 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات.