مشاهدة مباراة الاهلى والهلال بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023

مشاهدة مباراة الاهلى والهلال بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين فريقي الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره فريق الهلال السوداني بث مباشر اليوم في الجولة السادسة القادمة من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الاهلي والهلال اليوم

بينما تذاع مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، على قناة بي إن سبورت 4.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي رؤوف خليف.

أغلقت الجهات المعنية أبواب استاد القاهرة، بعد اكتمال دخول الجماهير لحضور مباراة الأهلي، حيث أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا





وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.



ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.



ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني دون نقاط.



ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.