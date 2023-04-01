مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 01-04-2023 في دوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره السوداني الهلال في دوري أبطال إفريقيا، حيث قرر مديرو ريد كاسل عدم المشاركة في كأس دوري أندية المحترفين ومواجهة الهلال. – المصري ألبورت سعيد بسبب ضغط المنافسة وغياب اللاعبين الدوليين.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم صنداونز الجنوب أفريقي وهلال السودان وأقطان الكاميرون.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا

برصيد 11 نقطة، أكد صنداونز صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر حل البطاقة المربكة الثانية للأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

صنداونز في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، والهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط والقطان في المركز الرابع دون أي نقاط..

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منذ استضافته CAF دوري الأبطال بنظام المجموعات عام 1997، تأهل الأهلي لدوري المجموعات للمرة الـ20 في تاريخه في 27 جولة، وفاز الأهلي بكأس الأبطال عشر مرات. وهو صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج، ثم فاز كل من نادي مازيمبي ونادي الزمالك بخمسة ألقاب.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وفي المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يستضيف الأهلي نظيره السوداني الهلال على استاد القاهرة الدولي الساعة 9:00 مساء السبت المقبل بحضور 50 ألف متفرج.

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الاهلي وهلال السودان؟

الجواب: يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الساعة 9:00 مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

* ما هو عدد المتفرجين في هذه المباراة؟

الجواب: حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بوجود 50 ألف متفرج في مباراة السبت المقبل وبيعت جميع التذاكر.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني

تبث beIN SPORTS مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المذيع الحصري لدوري أبطال إفريقيا.

دخلت استعدادات فريق الأهلي لمواجهة الهلال السودان في دوري أبطال إفريقيا مراحلها النهائية، فيما تقام المباراة المقبلة يوم السبت المقبل، وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات الخاصة بالمباراة المقبلة.

س: متى تكون الأكشاك مفتوحة للجمهور؟

الجواب: تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في تمام الساعة الرابعة عصرا السبت المقبل استعدادا لاستقبال الجماهير التي ستشارك في هذه المباراة، سيفتح ستاد القاهرة أبوابه أمام جماهير الأهلي في الثامنة. الساعة مساءا – مغلق. ستبدأ هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

طلبت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي وهلال السودان من الجماهير الحضور مبكرًا لتجنب الازدحام وطلبت منهم إحضار البطاقة الواحدة مع التذكرة عند دخول المدرجات.

س: وماذا عن انقسام الجمهور في المباراة؟

ج: الجمهور منقسم على النحو التالي:

1_ 36 ألف متفرج في المنصات اليمنى واليسرى المستوى الثالث

2_10400 متفرج في منصات الدرجة الثانية

3_ 1000 متفرج في الكابينة الامامية

4_ 126 متفرج في الجناح الرئيسي

5-100 متفرج لمشجعي نادي الهلال

وتدرب الأهلي على ملعب اللمس كل يوم، ويوم الجمعة الماضي بعد الإفطار ذهبوا إلى التدريبات المسائية، وفي فترة ما بعد الظهر أثناء الصيام واصلوا تدريباتهم على ملعب اللمس في الجزيرة، واستراح الفريق اليوم. يوم الثلاثاء، يستأنفون التدريب من يوم غد.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مباشر

ويخوض فريق الأهلي مباراة صعبة أمام منافسه السوداني الهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، السبت، وركز كولر على زيادة الجرعة التدريبية في تدريبات الأهلي السابقة. العبء البدني لزيادة الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين والوصول إلى أعلى مستوى قبل مباراة الهلال.

القناة التي تبث مباريات الأهلي في دوري أبطال أوروبا

يتم نقل مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا عبر قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لبطولة افريقيا.