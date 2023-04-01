يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف مشاهدة ماتش الاهلي بث مباشر اليوم السبت ، مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني لحظة بلحظة مباشر

المباراة ستبدأ قريبًا-

- هتافات جماهير الأهلي تشعل حماس اللاعبين

- نزول لاعبي الفريقين لبدء عمليات الإحماء

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يحتل فريق صن داونز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فيما يحل الهلال السوداني بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويحل الأهلي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي القطن الكاميروني بالمركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم لحظة بلحظة

فرص الأهلي في التأهل لدور الـ 8

يحتاج الأهلي للفوز بنتيجة إيجابية فى لقاء الهلال السوداني لضمان التأهل لربع النهائي، سواء بهدف نظيف أو هدفين أو أكثر.

وأن تكون نتيجة الفوز بفارق هدفين للأهلي فى حال استقبال الأهلي أهداف فى المباراة، بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا.. لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة فى نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

50 ألف مشجع يدعمون الأهلي أمام الهلال

ويدعم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مباراته مع الهلال السوداني 50 ألف مشجع، من أجل تحقيق الانتصار وحسم بطاقة الصعود إلى دور الثمانية مع صن داونز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتقرر أن تكون شبكة بي إن سبوتس، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا قناة BEIN SPORTS HD4.

ويكون هناك قناة مجانية ضمن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وهي قناة تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والهلال السوداني

وأسند الاتحاد الأفريقي، مهمة إدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني، للحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وإبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

والتقى النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في 11 مواجهات سابقة، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز في 4 منها، وتعادل في 4، وفاز الهلال في 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 8 أهداف في مرمى الهلال مقابل 7 أهداف سجلها لاعبو الهلال في مرمى الأهلي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

بطاقة مباراة الأهلي والهلال السوداني

الأهلي والهلال السوداني

دوري أبطال إفريقيا

الجولة السادسة

المجموعة الثانية

9 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب ستاد القاهرة

حكم اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوه.