بث مباشر الأهلي والهلال السوادني يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوادني بث مباشر اليوم يلا شووت دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الاهلي والهلال السوادني يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شووت دوري أبطال إفريقيا، يبحث مشجو كرة القدم عن المعلقين الرياضيين على مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، التي تجمعهما الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

ويُعلِّق التونسي رؤوف خليف، على مباراة الأهلي والهلال السوادني، عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويعلق المعلق الرياضي محمد الكواليني، على المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية الأرضية والمجانية.

وكشف مصدر في التليفزيون المصري عن الاستعدادات الخاصة بنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، خلال الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

وقال المصدر، في تصريح أدلى به، إن الوحدة 4k هي التي ستغطي المباراة والمؤتمر الصحفي بعد انتهائها، وسيتم بثها عبر قناة "تايم سبورت" الأرضية.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل المباراة بـ16 كاميرا بعد موافقة "كاف" الذي حدد 8 كاميرات فقط في بداية الأمر، إلا أنه تم زيادة 8 كاميرات أخرى.

وأوضح المصدر أن طاقم الإخراج سيكون بقيادة أسامة الهواري، مشيرًا إلى أن طاقم العمل الخاص بنقل المباراة موجود في الاستاد قبل المباراة بساعات، حتى إنهم سيتناولون وجبة الإفطار هناك، ضمانًا للاستعداد التام وخروج المباراة بأفضل صورة.

وأكد المصدر أن هناك توجيهات من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتوفير جميع إمكانات الهيئة لنقل المباراة بأفضل صورة، وحتى تكون صورة مصر مشرفة أمام العالم أجمع.

وذكر المصدر أن نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري، قد اجتمعت بمحمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، للاطلاع على خطة توزيع الكاميرات في الملعب بعد التنسيق مع "كاف"؛ لأنها مباراة إفريقية، علاوة على الاجتماع بالمصورين وطاقم الإخراج بقيادة أسامة الهواري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

حرصت جماهير النادي الأهلي على الزحف إلى استاد القاهرة لمساندة ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته الصعبة والقوية أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.‏



وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏اللحظه الاجمل في تاريخ الكره المصريه عوده جماهير الاهلي للمدرجات من جديد بإذن الله الفوز للأهلي وعودة الانتصارات من جديد".



وزحفت جماهير المارد الأحمر من كل مكان لحضور المباراة بعد السماح بحضور 50 ألف مشجع، في هذا اللقاء ومساندة نادي القرن الإفريقي.



يلتقي النادى الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا



ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا