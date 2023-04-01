يلا شوت Live مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوادني بث مباشر كورة لايف ، انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويُدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلًا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

فيما يجلس على دكة الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

بينما يضم تشكيل الهلال كلًا من: عيسى فوفانا وإيمورو إبراهيم ومحمد أحمد إرنق وعثماني ضيوف وأطهر الطاهر ووالي الدين خضر وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن وليليبو مكابي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 1 ابريل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير يتخطى الـ 50 ألف مشجع.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور الإفريقي مجددا في أحد أصعب المواقف التي تعرض لها على مدار مشواره الطويل والعريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الهلال السوداني على ستاد القاهرة، في الجولة الختامية من عمر منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

ويتحتم على المارد الاحمر اليوم الفوز باللقاء بهدف دون رد أو بفارق هدفين على الأقل من أجل الحصول على بطاقة العبور إلى دور الثمانية للبطولة القارية المرموقة والعريقة بصحبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي تأهل رسميًا إلى ربع النهائي، لكون الأهلي يخوض المواجهة وفي جعبته سبع نقاط بينما يمتلك ممثل السودان عشر نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الهلال اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.