يلا شوت yalla shoot مشاهدة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يدخل النادي الأهلي مساء اليوم السبت، مباراة حاسمة في مشواره الأفريقي هذا الموسم، حيث يستضيف الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023.

وكان النادي الأهلي، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ البطولة، بدأ النسخة الحالية بأداء على غير المتوقع، فخسر أول مواجهة على يد ضيفه الليلة، ثم تعادل مع صن داونز في مصر وخسر منه في جنوب إفريقيا.

وبينما كان الأهلي على أعتاب الخروج من البطولة استطاع أن يفوز على القطن الكاميروني ذهابا وإيابا، وتعثر الهلال بالتعادل في أرضه مع صن داونز، ما أعاد فرصة الأهلي في التأهل مرة أخرى.

مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

تنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بصافرة تحكيمية للموريتاني عبدالعزيز بوه.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والهلال، بحضور جماهيري بكامل سعة الملعب التاريخي للمنتخبات والأندية المصرية لأول مرة منذ كثر من عقد.

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مواجهات، تعادل في واحدة منها، وفاز في اثنتين، وخسر مثلهما.

أما نادي الهلال فيتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من نفس عدد المباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في واحدة.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز للتساوي مع الهلال بهدف نظيف أو أكثر من هدفين، أما الفوز بفارق هدف مع تسجيل الهلال أو التعادل يصعد بالفريق السوداني.

بث مباشر الأهلي والهلال اليوم يوتيوب

ويمكن من خلال النافذة التالية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم، بالتعليق العربي لرؤوف خليف:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

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تشكيل مباراة الأهلي والهلال اليوم

اختار المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، التشكيل التالي لبداية المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – مروان عطية – بيرسي تاو.

الهجوم: كهربا – أحمد عبدالقادر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: خالدعبدالفتاح – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – محمد شريف – حسين الشحات – أليو ديانج – علي لطفي – أحمد القندوسي.

وفي المقابل يضم تشكيل الهلال كلا من:

حراسة المرمى: فوفانا.

الدفاع: أطهر الطاهر – سعيد أحمد – ضيوف – إيمورو.

الوسط: الطيب – فابريس نجوما – عبدالله – خضر.

الهجوم: يعقوب – ليلوبو.