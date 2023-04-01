YALLASHOOT.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، انطلقت منذ قليل صافرة بداية الشوط الأول من مباراة فريقي الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وبدء النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

وبدء نادي الهلال المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

الدفاع: إيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين خضر، أبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما

الهجوم: ياسر مزمل، محمد عبد الرحمن، ليليبو مكابي

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا



ويتطلع النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لحسم بطاقة التأهل والصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكرًا واستغلال عامل الجمهور وعدم السماح للخصم بامتلاك الكورة وتهديد مرمي الشناوي أو الضغط على الدفاع.



ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويحتاج النادي الأهلي الفوز على نادي الهلال في اللقاء القادم بنتيجة (١/٠) لحسم التأهل وضمان الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيرفع رصيده حينها لـ10 نقاط ويتفوق على فريق الهلال السوداني في المواجهات المباشرة.

أما في حالة تسجل نادي الهلال هدفا في شباك النادي الأهلي فيحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، لأن في حالة التساوي، يتم اللجوء لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع اعتبار قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل (أي أن فوز الأهلي 2-1 يعطي الهلال أفضلية الأهداف في المواجهات المباشرة، بعد خسارته في السودان 1-0).



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 صن داونز الجنوب أفريقي: المركز الأول برصيد 11 نقاط من 5 مباريات

2 الهلال السوداني: المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات

3 الأهلي المصري: المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مباريات

4 القطن الكاميروني: المركز الرابع والأخير دون نقاط من 5 مباريات

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في استاد القاهرة.