يلا شوت بث مباشر الأهلي hd | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا كورة أون لاين | ماتش الأهلي والهلال السوداني

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أخبار مباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر لحظة بلحظة

بداية المباراة:

د5: بداية حذرة من الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب.

د8: محمود كهربا يسدد وتمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

د10: كهربا يتسلم بينية بيرسي تاو ويسدد بيسراه تمر بجوار القائم الأيسر بقليل.

د20: الأهلي يفرض سيطرته على مجريات اللعب ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى الهلال.

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تشكيل الأهلى الرسمي أمام الهلال السوداني اليوم

جاء تشكيل الأهلي الرسمي اليوم لمواجهة نادي الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر - كهربا.

تشكيل الهلال السوداني الرسمي أمام النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

جاء تشكيل نادي الهلال السوداني الرسمي أمام النادي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر.

خط الوسط: والي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - فابريس نجوما.

خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبدالرحمن – ليليبو مكابي.

كولر جاهزون للقاء الهلال

قال أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلى، أن فريقه جاهز لمباراة الهلال السوداني، مشيرًا إلي أن الحضور الجماهيري الكبير سيكون داعما لفريق الأهلي للتأهل.

وأكد المدير الفني لنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن: «النادي استعد جيدًا لمباراة الهلال، وانتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجندة الدولية، وندرك أهمية مباراة الهلال.

وأشار كولر إلي سعادته بالحضور الجماهيري الكبير في مباراة الهلال، وأنه للمرة الأولى منذ توليه المهمة يخوض مباراة في حضور هذا العدد من الجماهير، وأن كرة القدم تُلعب من أجل الجماهير وأنه يثق تماما أن جماهير الأهلي سوف تساند الفريق وستكون أكبر داعم له.

وأكد المدير الفني للأهلي علي وجود انسجام بين اللاعبين في خط الدفاع، والجميع قادر على تقديم أفضل ما لديه وتعويض أي غياب إن وجد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

وختم كولر بأن مباراة الغد أمام الهلال هي الأهم في المرحلة الحالية ويسعى الفريق من خلالها لحسم التأهل في دوري الأبطال.

نتائج مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

جاءت نتائج النادي الأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا والذي لعب خلاله 5 مباريات فاز خلالها فى مباراتين وخسر مباراتين وتعادل فى مباراة كما يلي:

نتيجة مباراة الأهلي ضد القطن: فاز الأهلي على القطن (3-0) في مباراة السبت 4 مارس 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز: تعادل الأهلي مع صن داونز (2-2) في مباراة السبت 25 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الهلال: خسر الأهلي أمام الهلال (1-0) في مباراة السبت 18 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز (العودة): خسر الأهلي أمام صن داونز (5-2) في مباراة السبت 11 مارس 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد القطن (العودة): فاز الأهلي على القطن (4-0) في مباراة السبت 17 مارس 2023.

نتائج مبارايات الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الهلال ضد صن داونز: فاز صن داونز علي الهلال (1-0) في مباراة 11 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي: فاز الهلال علي الأهلي (1-0) في مباراة 18 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الهلال ضد القطن: فاز الهلال علي القطن (2-1) في مباراة 24 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الهلال والقطن (العودة): فاز الهلال علي القطن (2-0) في مباراة 7 مارس 2023.

نتيجة مباراة الهلال وصن دوانز (العودة): تعادل الهلال مع صن داونز (1-1) في مباراة 18 مارس 2023.

نتيجة مباراة الهلال وصن دوانز (العودة): تعادل الهلال مع صن داونز في مباراة 18 مارس 2023.



مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال افريقيا

تعتبر شبكة قنوات بين سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم لكونها تملك حق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريًا.

وتعتبر قناة تايم سبورت هي القناة المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم عبر البث الأرضي للقناة، باعتبار أن مباراة الأهلي والهلال اليوم يتم لعبها فى مصر.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر على النايل سات

يأتي تردد قناة بين سبورت 4 - beIN Sports HD4 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم عبر التردد التالي:

التردد: 11054

القمر: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

ضبط تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر عبر البث الأرضي

يمكن ضبط البث الأرضي لقناة تايم سبورت Time Sports وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر من خلال التردد الرقمي UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9.



مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بتوقيت القاهرة اليوم

يواجه النادي الأهلي اليوم الهلال السوداني علي ملعب ستاد القاهرة، بحضور 50 ألف متفرج، وتحدد موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم فى دروي أبطال إفريقيا فى تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر والسودان والأردن وليبيا.

ويوافق موعد مباراة الأهلي اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وعمان وقطر، ويوافق ماتش الأهلي الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، كما يوافق موعد مباراة الأهلي ضد الهلال الساعة 11 بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا 2023 وهو المعلق الرياضي رؤوف خليف.

واختارت قناة تايم سبورت معلق ماتش الهلال ضد الأهلي وهو المعلق الرياضي المصري طارق حسن للتعليق علي المباراة عبر البث الأرضي.



مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

زي الأهلي فى مباراة اليوم

تم الإتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بحضور مندوبي الأهلي والهلال وممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

إختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حكم مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني وهو الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وجاء طاقم التحكيم كما يلي: الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه حمدين ديبا وإبراهيم سالم، والحكم الرابع موسى ديو.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

تتكون مجموعة الأهلي من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني بالإضافة إلي النادي الأهلي، ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي كما يلي:

يتصدر نادي صن داونز الجنوب أفريقي الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويأتي نادي الهلال السوداني فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحل النادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ويأتي نادي القطن الكاميروني فى المركز الأخير دون نقاط.

ويحتاج النادي الأهلي إلي الفوز فى المباراة حتى يمكنه التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة (1-0) أو الفوز بفارق هدفين فى حالة تحقيق الهلال أهداف اليوم.



ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2023

يأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم، والذي يحتل النادي الأهلي فيه صدارة الترتيب كما يلي:

الأهلي- 44 نقطة.

فيوتشر- 42 نقطة.

بيراميدز- 39 نقطة.

الاتحاد السكندري- 36 نقطة.

الزمالك- 33 نقطة.

المقاولون العرب- 32 نقطة.

المصري – 28 نقطة.

فاركو- 27 نقطة.

سموحة 27 نقطة.

غزل المحلة- 27 نقطة.

سيراميكا كلوباترا- 26 نقطة.

أسوان- 25 نقطة.

إنبي – 23 نقطة.

الداخلية – 20 نقطة.

الإسماعيلي – 19 نقطة.

البنك الأهلي – 17 نقطة.

طلائع الجيش – 17 نقطة.

حرس الحدود – 16 نقطة.

وارتفع معدل البحث علي جوجل عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم باستخدام عبارات البحث التالي: «مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر اون سبورت، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني نايل سات، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم bein sport بث مباشر، بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني، الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانًا، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي والهلال السوداني، القنوات الناقله لمباراه الاهلي والهلال السوداني، نادى الهلال السودانى، الأهلي ضد الهلال، النادي الأهلي، الأهلي اليوم، مباراة الأهلي، الهلال ضد الأهلي، مباراة الأهلي اليوم، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي، الاهلي والهلال، ماتش الاهلي، الاهلي اليوم، مباراة الاهلي، مباراه الاهلي، الاهلي الهلال، الهلال ضد الأهلي، الهلال السوداني، الهلال والاهلي، الاهلي ضد الهلال، ترتيب دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال إفريقيا، ترتيب دوري ابطال افريقيا».