مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم 1-4-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت Al Ahly Vs Al Hilal يلا لايف في اطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق الهلال السوداني علي أرضية ملعب الطرف الأول النادي الأهلي وهو استاد القاهرة الدولي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى مركز متقدم في جدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الهلال السوداني والأهلي علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعة الثامنة مساءاُ بتوقيت الرباط والساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة علي يلا شوت.

مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

فريق الأهلي المصري هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من مباريات دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة نادي الهلال السوداني، الأهلي استطاع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الخامس من دور المجموعات حيث التقي أمام نظيرة نادي القطن يوم الجمعة 17/3 وانتهت المباراة بفوز الأهلي نتبجيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ، وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وذلك برصيد سبع من النقاط وذلك لانتصارة في مباراتان وتعادلة في مباراة وخسارتة مبارتان أيضًا، واليوم يدخل نادي الأهلي هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط وتحقيق الأنتصار الثلاثله في البطولة امام نادي الهلال السوداني لمحاولة الوصول إلى مركز متقدم في مجموعتة وتعويض خسارتة في الجولة الثانية وتعادلة في الجولة الثالثة.

مباراة الهلال السوداني والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الهلال السوداني هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع الثالث من دوري أبطال إفريقيا أمام الطرف الأول نظيرة النادي الأهلي المصري، فريق الهلال السوداني حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأبطال الأفريقية برصيد عشر من النقاط  وذلك لانتصاره في ثلاث مباريات وتعادلة في مباراة وخسارتة أيضًا مباراة خلال مشوارة في دور المجموعات، وفي اخر مباراه لعبها نادي الهلال السوداني كانت مع نظيرة فريق الهلال السوداني يوم السبت 18/3 الماضي في اطار مباريات الجولة الخامسة من دوري الأبطال وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابيًا بنتيجة هدف لكل منهم، الهلال السوداني يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء النادي الأهلي المصري في مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا واكتساب الثلاث نقاط وتحقيق الانتصار الرابع للوصول إلى الدور القادم هو الاخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

 

بطاقة مباراة الأهلي والهلال السوداني

البطولةدوري أبطال إفريقيا
موعد المباراة01-04-2023
توقيت المباراة21:00 بتوقيت Africa/Cairo
القناة الناقلهbeIN 4HD
معلق المباراةرؤوف خليف
نتيجة المباراةالأهلي 1-0 الهلال السوداني
الجولةدور المجموعات - الجولة السادسة
الملعباستاد القاهرة الدولي
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