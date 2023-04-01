يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا.. YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت Al Ahly Vs Al Hilal يلا شوت في دوري الأبطال

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت Al Ahly Vs Al Hilal يلا شوت في دوري الأبطال، ومرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السودانى المقامة حاليًا باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتُشير النتيجة إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

ويُدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

بدأ الأهلي اللقاء مهاجمًا بشكل واضح ولاحت له أكثر من 4  فرص مُحققه في أول 15 دقيقة، الأولى في الدقيقة السادسة عن طريق عمرو السولية الذي تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليمين من أفشة لكن السولية سددها بعيدًا عن الشباك قبل أن يُهدر كهربا 3 فرص مُحققة مرت بجوار القائد والعارضة بسنتيمترات، وظهر الهلال للمرة الأولى في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 14 بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

هدأ اللعب وسط الملعب قليلًا مع ابتعاد الخطورة إلى أن يستعيد الأهلي السيطرة على اللقاء ويمرر أحمد عبد القادر كرة رائعة من ناحية اليسار لـ كهربا الذي أحسن استقبال الكرة وأودعها ببراعة في الشباك السودانية في الدقيقة 26 مُسجلًا الهدف الأول.

بعد الهدف واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وسدد مروان عطية كرة جيدة مرت بجوار القائم، قبل أن يرد الهلال بهجمة مرتدة أهدر خلالها محمد عبد الرحمن فرصة تسجيل هدف التعادل.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلًا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

فيما يجلس على دكة الأهلي كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

بينما يضم تشكيل الهلال كلًا من: عيسى فوفانا وإيمورو إبراهيم ومحمد أحمد إرنق وعثماني ضيوف وأطهر الطاهر  ووالي الدين خضر وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن وليليبو مكابي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

 

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