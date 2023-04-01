يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر دوري أبطال إفريقيا YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تبحث عنها ملايين الجماهير المصري لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في قمة كروية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر مباراة الأهلي اليوم أمام الهلال فرصته الأخيرة للصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، حال فوز المارد الأحمر بأي نتيجة، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، بالإضافة إلى موعد اللقاء وتشكيل الفريقين المتوقع، وطاقم التحكيم، وترتيب مجموعة الأهلي وفرصته في التأهل.

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا 2022/2022

موعد مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2022، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لاستضافة غريمه الهلال السوداني على ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم السبت الموافق 1 أبريل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023 الحالي.

كما ستتيح القنوات المفتوحة الناقلة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، طرابلس، الخرطوم، بيروت، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، اليمن، سوريا، الأردن، البحرين، الكويت، العراق، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تبث قناة تايم سبورت الأرضية لقاء المارد الأحمر والهلال السوداني على البث الأرضي فقط من خلال تسجيل التردد التالي:

عليك فصل رسيفر القنوات الفضائية عن شاشة التلفزيون من الريموت.

عليك تركيب إريال إرضي بشكل صحيح، وبعده ستجد القناة.

وفي حال عدم وجودها، عليك بعمل عمل توليف إعداد القناة.

من خلال الضغط على اضغط توليف تلقائي.

واختر بحث رقمي، وسجل التردد UHF32.

واضغط OKK وانتظر حتى يتم تثبيتها.

وتنقل تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، لأن التلفزيون المصري يحق له إذاعة مباريات الأندية المصرية والمنتخب الوطني المقامة على مصر بشكل مجاني، وذلك داخل البلاد فقط.

شاهد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم على قنوات أخرى تتيح بث مباشر

تذيع قنوات بين سبورت كافة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على قناة بين سبورت 4 المشفرة، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية ترددها على قمر صناعي نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني | اضغط هنــــا

أخبار مباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر لحظة بلحظة

بداية المباراة:

د5: بداية حذرة من الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب.

د8: محمود كهربا يسدد وتمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

د10: كهربا يتسلم بينية بيرسي تاو ويسدد بيسراه تمر بجوار القائم الأيسر بقليل.

د20: الأهلي يفرض سيطرته على مجريات اللعب ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى الهلال.

د21: ركلة حرة ينفذها على معلول يستقبلها محمد عبدالمنعم بتسديدة مباشرة تخطئ الشباك.

د26: جوووووول كهربا يتسلم بينية ويلعب الكرة ساقطة في مرمى الهلال بطريقة رائعة.



د28: محمد عبدالرحمن مهاجم الهلال يستقبل عرضية ويسددها تمر بجوار مرمى الأهلي.

د30: مروان عطية يسدد صاروخية تصطدم بالقائم من الخارج.

تشكيل الأهلى الرسمي أمام الهلال السوداني اليوم

جاء تشكيل الأهلي الرسمي اليوم لمواجهة نادي الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر - كهربا.

تشكيل الهلال السوداني الرسمي أمام النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

جاء تشكيل نادي الهلال السوداني الرسمي أمام النادي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر.

خط الوسط: والي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - فابريس نجوما.

خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبدالرحمن – ليليبو مكابي.