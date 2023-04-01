دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. فضله وثوابه

ننشر دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023، في شهر رمضان الكريم يكثر دعاء الصائمين، حيث في كل يوم من الشهر الكريم، يبحث المسلمين حول العالم عن الأدعية اليومية المستحبة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وفيما يلي سننشر لكم دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023

ويرجح العلماء العديد من الأوقات التي تستجاب فيها الأدعية منها ليلة القدر والوقت بين الآذان والإقامة وعند السجود كما أن للصائم دعوة لا ترد ويقال بأنها في الساعة الأخيرة قبل الإفطار أو قبل آذان المغرب لذلك يجب على الصائم توخي هذه الأوقات للدعاء.

ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1444 للعون على ساعات الصيام، حيث يكمن مضمونه في ذلك وسعة الرزق وشكر الله على نعمه وما بلغ منها.

نص دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ، وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ".

ثواب دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه وآله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ".

كما يعد اليوم الحادي عشر من رمضان بداية أيام المغفرة؛ لكي يردده المسلمون خلال ساعات صيامهم من الفجر حتى آذان المغرب، متمنين في دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان من الله أن يتقبل صيامكم وصلاتكم ودعواتكم.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان مكتوب ومستجاب

1- اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

2- اللهم افتح لي في هذا اليوم المبارك باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

3- اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تشملنا بالرحمة والمغفرة وتصلح نياتنا وذرياتنا وتؤلف بين قلوبنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتفرج همومنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتعز ديننا وتوسع في أرزاقنا وتمد في آجالنا بالصحة والعافية والطاعة والعمل الصالح وتجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة.