مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. «جابر يدفن والدته ومهرة تطرده من المنزل»

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار، أحداث مثيرة، حيث دفن جابر والدته في البلد وأخذ العزاء، وذهب للقاهرة ليشرح لمهرة كواليس مطاردته والقبض عليه، ولكن مهرة لم تستمع له ودار بينهما شجارا حادا انتهى الأمر بخروجه من المنزل غاضبا، وعند تسليم نفسه تقف تنتظره في الخارج لتتطئن، ولكنه اعترف وتم حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة

تم مطاردة "جابر" من قبل المباحث، وتذهب مهرة إلى المركز لتعرف سبب القبض على زوجها، وتتفاجأ بتهمة البيع والتعامل بالأدوية المغشوشة.

وعلى الجانب الأخر "ماجد المصري" الذي يمثل شخصية "زيدان"، يكتشف خيانة زوجته وإنها علاقة سرية مع شخص أخر، فيطلقها على الفور.

وذهب لسامي لكي يشرح للمباحث ما حدث ولكن سامي طلب منه عدم الحديث عنه في التحقيقات وهذ لا يجدي نفعا ولا يقوي موقفه في القضية، ولكن جابر تركه وذهب وتتوالى الأحداث الشيقة والمثيرة من احللقة 10 من مسلسل ضرب نار.

مسلسل ضرب نار الحلقة 9

وكشفت الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار عن مشاجرة شديدة بين "جابر الكوماندا" وصديقه "الرافعي"، بعد علم بعمله غير القانوني، إلا أن الرافعي هدده بفيدوهات قام بتصويره بها، وهو يوزع الأدوية المضروبة على الصيدليات، فيقوم "جابر" بضرب "الرافعي" وهدم كل ما يتواجد في المكان الذي يتقابلون فيه.

و شهدت الحلقة 9 وفاة "سهير المرشدي"، والدة "أحمد العوضي"، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية في الأيام الأخيرة من حياتها، حيث تعرضت لحالة إغماء، إلا أنها تقاوم مرضها وتذهب إلى المزرعة، وسرعان ما تسقط على الأرض فور وصولها وكأنها تودع شيئًا عزيزًا عليها، فيما أصيب أبناءها "عبيد" و"فتحية" بحالة صدمة شديدة.

وبعدها يتلقى "أحمد العوضي"، اتصالًا من شقيقه يُخبره بضرورة السفر إلى البلد بسبب وفاة والدتهما، وفي أثناء ذلك تقتحم الشرطة منزل "مُهرة" للقبض على زوجها، إلا أنه سيتمكن من الهرب، وسط مطاردة في شوارع منطقة شبرا، فيما تصاب "مُهرة" بحالة انهيار شديدة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار، فى تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناة ON دراما، ويعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.