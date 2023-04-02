قائمة بأسماء الأفلام المقرر طرحها في عيد الفطر

ينشغل العديد من النجوم في الوقت الراهن، بالتحضير لأعمالهم الفنية المقرر عرضه في موسم منافسة عيد الفطر المبارك، ومنهم من يشارك في السباق الرمضاني ومنهم من يصوب هدفه تجاه السينما في الوقت الحالي، فيبتعدون عن المنافسة الرمضانية من أجل الظهور بشكل لافت في السينما المصرية، خاصة بعد النجاحات الهائلة التي وصلت إليها دور العرض خلال الفترة الماضية.

وقد انتهي عدد كبير من النجوم من تصوير أعمالهم، وأعلن البعض عن موعد طرحه، في حين آخر تستمر بعض الأعمال الفنية في التحضير، ولم يتم الكشف موعد عرضه حتى ذلك الحين، وفي إطار ذلك سنعرض قائمة الأفلام المبدئية المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

نجوم عيد الفطر

القائمة المبدئية لأفلام عيد الفطر

أعلن النجم محمد رمضان عن انضمامه لمنافسة عيد الفطر المبارك، من خلال فيلم "هارلي"، الذي يقدم بطولته برفقة النجمة مي عمر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وسوف يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل، من خلال بطولة مسلسل "العمدة" برفقة مجموعة كبيرة من النجوم من ضمنهم مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، بينما تشارك النجمة مي عمر من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" برفقة النجم ياسر جلال.

قائمة أفلام عيد الفطر

كما انضمت النجمة ليلي علوي إلى هذا المنافسة بفيلم "شوجر دادي"، الذي كان يحمل إسم "مهمة في سهل حشيش"، ويشاركها في البطولة نجم الكوميديا بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومجموعة أخرى من النجوم، والعمل من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم، وستغيب ليلي علوي عن المنافسة الرمضانية في هذا الموسم.

بينما يشارك النجم أحمد فهمي في مناقشة عيد الفطر المبارك من خلال فيلم "مستر إكس"، الذي أعلن عن انتهاء تصويره منذ عدة أسابيع، وتشاركه في البطولة زوجته هما الزاهد، والعمل من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويشارك أحمد فهمي في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "سره الباتع" برفقة 60 ممثل وممثلة، بينما تغيب هنا الزاهد عن المشاركة في هذا الموسم.

منافسة عيد الفطر

بينما يشارك نجم المسرح علي ربيع في موسم عيد الفطر المبارك من خلال فيلم "بعد الشر" برفقة بيومي فؤاد وعمر عبد الجليل، والعمل من تأليف وليد وأمين أبو المجد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

ويدخل النجم شيكو هذه المنافسة من خلال فيلم "ابن الحاج أحمد" برفقة سيد رجب وصبري فواز، والعمل من تأليف معتز التوني.

ويشارك النجم أحمد السقا في منافسة عيد الفطر من خلال فيلم "السراب" الذي انتهي من تصويره، وهو من بطولة شريف منير، محمد ممدوح، نيللي كريم، عمرو عبد الجليل، دياب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم، والعمل من تأليف عمرو عبد الحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

منافسة عيد الفطر بين الأفلام

وتشارك النجمة هيفاء وهبي في منافسة عيد الفطر من خلال فيلم "رمسيس باريس" برفقة حمدي الميرغني ومحمد ثروت، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج خالد موسي.

وانضم إلى قائمة الأفلام المبدئية في موسم عيد الفطر فيلم "ليلة العيد" الذي تدور أحداثه حول ليلة الوقفة وليلة العيد، وتقدم بطولته النجمة ريهام عبدالغفور، سيد رجب، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وهو من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

ويندرج في هذه القائمة فيلم "5 جولات" الذي يعد أول بطولة مطلقة للنجم نور النبوي والنجم آدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج مازن أشرف.